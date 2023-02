Sośnierz: Rząd nie ma żadnych pieniędzy. Rząd ma tylko rewolwer, który przykłada do głowy podatnika [VIDEO]

REKLAMA

– Rząd nie ma żadnych pieniędzy – przypominał PiS-owi i opozycji Dobromir Sośnierz – poseł Wolnościowców.

– 310 miliardów dla rodzin, wspieranie, solidarność… Czego my tu nie słyszeliśmy. Rząd za każdym razem, jak wydaje nasze pieniądze, to wypina pierś i oczekuje oklasków – zauważa Dobromir Sośnierz.

– Ale to nie są wasze pieniądze. To są pieniądze, które zabraliście obywatelom. Te pieniądze nie biorą się znikąd. Rząd nie ma żadnych pieniędzy – tłumaczył wolnościowiec.

– Rząd ma tylko rewolwer, który przykłada do głowy podatnika i mówi „daj na niepełnosprawnych, na matki, na coś tam, na coś tam” – mówił dalej.

– Skąd wy to macie? Skąd macie pieniądze dla rodzin? Zabieracie je właśnie tym rodzinom, albo w podatkach bezpośrednich, albo pośrednich, albo w podatku inflacyjnym, jak w tej chwili – kontynuował Sośnierz.

– Zapłatą za taką politykę gospodarczą jest właśnie inflacja. Ale jak rząd zły, to opozycja jest jeszcze gorsza, bo my po raz kolejny słyszymy, że jak wy dojdziecie do władzy, to dacie więcej pieniędzy na wszystko. Czyli, czytaj, macie jeszcze większą giwerę, którą przyłożycie go głowy podatnika i wyciśniecie z nich te pieniądze, których nie udało się wycisnąć temu rządowi – powiedział polityk.

– To jest hańba i to jest wstyd – stwierdził poseł Dobromir Sośnierz.

