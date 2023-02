TYLKO U NAS. Braun: To jest droga do Oświęcimia [VIDEO]

REKLAMA

– Za chwilę nie będzie opcji, czy ja jem robaki, czy ja jednak może po staremu – powiedział Grzegorz Braun na kanale Tomasza Sommera na YouTubie. Poseł Konfederacji twierdzi, że promocja produktów żywnościowych ze świerszczy to pierwszy krok „do Oświęcimia i Workuty”.

– Idzie wielka operacja stawiania na głowie naszego świata przez wprowadzanie norm eurokołchozowych, zielonych ładów, globalistycznych reguł zniewolenia – powiedział Grzegorz Braun na kanale Tomasza Sommera.

REKLAMA

– Paszport węglowy dla każdej nieruchomości, dla każdego domu, każdego mieszkania. Samochody? Albo elektryczne, albo żadne. Robaki zamiast kotleta? To się dzieje naprawdę i to robi ten sam rząd po fałszywą flagą biało-czerwoną – dodał poseł i jeden z liderów Konfederacji.

Prowadząca rozmowę redaktor Marta Markowska zapytała Grzegorza Brauna właśnie o tą głośną ostatnio sprawę dopuszczenia do użycia produktów spożywczych ze świerszczy. Dziennikarka chciała się dowiedzieć, czy zdaniem posła Konfederacji będzie to niszowa moda, czy też jest to coś groźnego. Polityk w swojej odpowiedzi zawarł przewidywania dotyczące tego, w jaką stronę – jego zdaniem – rozwiną się tego typu zmiany i czemu mają one służyć.

– Macie państwo zmienić dietę, bo to zmieni pogodę na lepszą rzekomo. To znaczy pogodę, która się będzie bardziej podobała. Pogodę preferowaną przez państwa Thunebrg i Wiecha. Z tego powodu państwo macie zmienić dietę, zmienić tryb życia, macie wyrzec się swojego dotychczasowego życia. Macie zrezygnować z poruszania się, z korzystania ze swobody podróżowania. Bo najlepiej, żebyście krążyli tam w promieniu 15 minut od swojej przegródki w jakiejś przechowalni na ludzi, bo ona będzie miała ten paszport i nie będzie tam ślad węglowy się potęgował – przewiduje Grzegorz Braun.

Poseł Konfederacji czarno widzi przyszłość, gdy takie zmiany będą wprowadzane. – To jest droga do Oświęcimia. Droga do Oświęcimia, do Workuty i innych miejsc, w których nie chcielibyście się znaleźć. Dlatego, że dla niektórych sympatycznym, albo apelującym do emocji i do wyższych uczuć tak, troski o planetę, o innych, o ludzkość, prawda? – mówił Braun.

– W tym opakowaniu propagandowym jest wam oferowany, wam zwłaszcza młodzieży polska, program samozagłady. Samozagłady. I za chwilę nie będzie opcji, czy ja jem robaki, czy ja jednak może po staremu, tylko po prostu nie będzie informacji – uważa poseł Konfederacji Grzegorz Braun.