Bosak & Mentzen: „Realizują się wszystkie największe teorie spiskowe” [VIDEO]

REKLAMA

Politycy Konfederacji, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, skomentowali najnowsze wytyczne grupy C40, czyli organizacji miast, do których należy także stolica Polski – Warszawa.

– Realizują się wszystkie największe teorie spiskowe proszę sobie wyobrazić. […] Mamy tam [w Dzienniku Gazecie Prawnej] artykuł, że taka organizacja największych miast na świecie, do których należą Berlin, Londyn, Nowy Jork, ale też Warszawa Trzaskowskiego, wystosowała taki raport, że należy wprowadzić limity na konsumpcję ponieważ ludzie jedzą za dużo, podróżują za dużo i należy to trochę ograniczyć – mówi na nagraniu Sławomir Mentzen.

REKLAMA

Polityk dodaje, że „według burmistrzów tych miast zrzeszonych w tej organizacji powinniśmy mieć limit na mięso […]. na nabiał […], na samochody”.

– I pod tym podpisuje się Rafał Trzaskowski – dodaje prezes Nowej Nadziei. Należy tu nadmienić, że miasto Warszawa twierdzi, że nie będzie realizować wszystkich wytycznych nakreślonych w omawianym przez polityków raporcie.

Chodzi o grupę C40, czyli stworzyszenie miast, które dążą do budowy „sprawiedliwych społeczności” poprzez wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń i reżimów.

C40 Cities to stowarzyszenie miast działających na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i budowy „zdrowych, sprawiedliwych i odpornych społeczności”.

Pisaliśmy o tym: Już niedługo w Warszawie? Limity na mięso, nabiał i liczbę posiadanych aut

– Brzmi to jak jakaś taka kabaretowa antyutopia – podsumował to wszystko Krzysztof Bosak.

Narodowiec zastanawia się, dlaczego limity zaczynają się „od rzeczy związanych z gastronomią”.

– Być może wcale nie chodzi o żadne ograniczenie konsumpcji, chodzi o zmianę jadłospisu, czyli to co różni postępowi mądrale, którzy uważają, że my tutaj straszymy, a chodzi tylko o dobrowolną zmianę nawyków i tu nie będzie żadnego przymusu, ci wszyscy postępowi mądrale może jednak spojrzeliby na te propozycje – one idą w coraz bardziej przymusowym kierunku – powiedział poseł Bosak.

Całe nagranie: