Kolejny wyciek trujących chemikaliów. Zamknięta autostrada, ewakuacja ludności i ostrzeżenia [VIDEO]

Ciężarówka przewożąca niebezpieczne chemikalia uległa wypadkowi w pobliżu miasta Tucson w amerykańskim stanie Arizona. Z powodu wycieku płynnego kwasu azotowego zamknięto kluczową autostradę I-10, zamknięto pobliskie szkoły i ewakuowano ludność.

To kolejny wyciek niebezpiecznych chemikaliów w Stanach Zjednoczonych. Kilka dni temu w Ohio wykoleił się pociąg transportujący m.in. chlorek winylu. Pojawiają się doniesienia o skażeniu pobliskiej rzeki i śniętych rybach w promieniu nawet 100 kilometrów od miejsca katastrofy. Ewakuowano pobliską ludność.

Do wypadku na autostradzie w Arizonie doszło we wtorek. Zginął kierowca ciężarówki. Wydano ostrzeżenie przed oparami silnie żrącej, bezbarwnej cieczy.

„Długotrwałe narażenie na niskie stężenia lub krótkotrwałe narażenie na wysokie stężenia może powodować niekorzystne skutki dla zdrowia” – poinformowały lokalne władze.

Tucson Fire Hazmat Team working with our partners at @Arizona_DPS to control the hazmat and brush fire incidents at Rita and I10. Continue to avoid the area, I10 will remain closed an extended period of time. Stay safe @cityoftucson pic.twitter.com/oM4WKD5C0E — Tucson Fire Department (@TucsonFireDept) February 14, 2023

Mieszkańcy w promieniu niecałego kilometra od wypadku otrzymali nakaz opuszczenia miasta. Ludność w promieniu niemal pięciu kilometrów poinformowano o konieczności pozostania w domach i wyłączenia systemów klimatyzacji, które wprowadzają powietrze z zewnątrz.

Na razie nieznane są jeszcze bliższe szczegóły katastrofy. Na odcinku około trzech kilometrów autostrada pozostaje zamknięta. Ewakuowano wszystkich z pobliskiego Parku Technologicznego Uniwersytetu Arizony. Zamknięto także szkoły znajdujące się najbliżej miejsca, z którego wydobywał się płynny kwas azotowy. Substancję tę wykorzystuje się głównie do produkcji azotanu amonu do nawozów oraz do produkcji tworzyw sztucznych i barwników.

🚨#UPDATE: Police have just said that the truck was carrying about “2000 pounds of the toxic chemical nitric acid”. pic.twitter.com/J4CvXVlD2X — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 15, 2023

Footage of truck carrying nitric acid a hazardous material overturned on I-10 in Tucson, Arizona today Hazmat situation declared. What the hell is going on? Are they trying to kill us off? pic.twitter.com/0lSpp2qeWk — .*Funkytown™*. (@Funkytown_01) February 15, 2023