To już pewne. NCZAS.COM zablokowany przez polskie służby specjalne. Operatorzy odpowiedzieli

Blokada strony internetowej „Najwyższego Czasu!” przez państwowe służby trwa. To już pewne, że blokada została nałożona przez którąś z polskich służb specjalnych, najprawdopodobniej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mamy kolejne odpowiedzi od operatorów komórkowych.

Nczas.com został zablokowany przez państwowe służby w czwartek 9 lutego po południu. Wówczas zaczęły spływać do nas pierwsze informacje o niewyświetlaniu się strony.

Dobę później na nczas.com nie mógł wejść już nikt, kto korzysta z domyślnych ustawień polskich serwerów DNS. Po wielogodzinnych analizach byliśmy pewni, że błąd nie leży po naszej stronie. Stało się więc jasne, że stoi za tym któraś z polskich służb. „Najwyższy Czas!” padł ofiarą cenzury prewencyjnej.

Wciąż nie wiemy, za co konkretnie zostaliśmy zablokowani w Internecie. Nie dostaliśmy żadnego oficjalnego pisma, nie znamy powodu. Praktyki w takich sytuacjach są następujące: albo rzuca się kompletnymi ogólnikami, by nie dać podstaw do odwołania poprzez wykazanie że jest to działanie niesłuszne, albo zupełnie wycisza sprawę i udaje, że nic się nie stało. Ofiarami pierwszego schematu padliśmy wielokrotnie, gdy blokowano nam rozpowszechnienie treści na takich samych zasadach jak konkurencji, gdy blokowano system reklamowy i analityczny.

Tym razem zastosowano opcję numer dwa. Redaktor naczelny nczas.com Tomasz Sommer od kilku dni wzywa najważniejsze osoby w państwie, by ustosunkowały się do nałożonej cenzury, wskazały powód, ale wszyscy milczą.

Napisaliśmy także do wszystkich wiodących operatorów w Polsce z zapytaniem, na jakiej podstawie blokują domenę nczas.com. Jako pierwsze odpowiedziało T-Mobile.

„T-Mobile Polska jako operator publicznej sieci naziemnej łączności ruchomej zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Prawa Telekomunikacyjnego, gdzie zapisane są prawa i obowiązki Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego. T-Mobile nie dokonuje bezpodstawnego blokowania czy utrudniania korzystania z sieci telekomunikacyjnych dla swoich klientów” – czytamy w odpowiedzi.

Wiadomość ta jest do bólu poprawna z punktu widzenia public relations, ale kluczowy z niej wniosek jest następujący: operator pośrednio przyznaje, że blokuje dostęp do nczas.com na polecenie którejś ze służb.

T-Mobile nie poinformował natomiast na czyje polecenie wprowadzono blokadę. „Taką odpowiedź o przyczyny blokowania nczas.com dostaliśmy z TMobile. To pierwsza oficjalna reakcja. Tak działa ta mafia cenzorów” – komentuje Tomasz Sommer.

Taką odpowiedź o przyczyny blokowania https://t.co/xTaNVt5Pja dostaliśmy z TMobile. To pierwsza oficjalna reakcja. Tak działa ta mafia cenzorów. pic.twitter.com/wb2gakHkO4 — Tomasz Sommer (@1972tomek) February 15, 2023

W czwartek 16 lutego odpowiedziało nam Orange.

„Blokada została aktywowana na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Wskazany przepis zobowiązuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty” – napisał Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

To z kolei odpowiedź od rzecznika Orange. pic.twitter.com/kRgFx8osEN — Tomasz Sommer (@1972tomek) February 16, 2023

Apel o pomoc!

Nie odpuścimy i zmairzamy iśc do sądu. Gorąco apelujemy do Szanowych Czytelników naszego tygodnika i witryny internetowej o wsparcie naszej zbiórki na ten cel. Działania prawników już ruszyły, ale batalia może być długa, trudna i przez to kosztowna.

Zachęcamy także do wykupienia PRENUMERATY tygodnika „Najwyższy CZAS!” Gazet jeszcze nie cenzurują, bo jest to dużo bardziej skomplikowane więc najwięcej prady i niewygodnych dla rządzących informacji mogą państwo przeczytać na papierze.

Prenumeratę można zamówić tutaj: PRENUMERATA NAJWYŻSZY CZAS!

Działania służb to nie tylko uderzenie w wolność słowa, ale także uderzenie w konkurencję polityczną oraz w wolność gospodarczą. De facto oznacza zakaz działalności gospodarczej polegającej na przekazywaniu wiadomości dla 2 milionów osób, które co miesiąc wchodzą na naszą stronę.

Z góry dziękujemy za każde wsparcie! Wolność słowa to nasz wspólny interes i fundament wolnej Polski. Precz z komuną! Precz z cenzurą!

Komu wyświetla się strona nczas.com, a komu nie?

Nałożona na nczas.com blokada odbywa się na poziomie serwerów DNS dostawców Internetu. W praktyce nikt, kto używa domyślnych ustawień polskich serwerów DNS, nie wejdzie na stronę nczas.com. Dopiero zmiana konfiguracji na telefonie czy laptopie i wymuszenie korzystania z innych DNS niż te wgrane przez dostawcę Internetu, pozwala przeglądać artykuły na nczas.com.

Ci z Państwa, którzy wchodzą na stronę bez przeszkód, zawdzięczają to odpowiednim ustawieniom. Szczęśliwie (jeszcze?) istnieją metody obchodzenia cenzury, a macki „tajemniczych sił” nie sięgają wszędzie.

Instrukcję, jak ominąć cenzurę i wciąż swobodnie korzystać z Internetu, przy okazji poprawiając bezpieczeństwo w sieci poprzez unikanie permanentnej inwigilacji, zamieściliśmy na Facebooku (kliknij) oraz Twitterze (kliknij). Zachęcamy do podsyłania tym, którzy na stronę wejść nie mogą.