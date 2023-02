REKLAMA

Z powodu gapiostwa działaczy sąd rozwiązał ugrupowanie Kukiz’15. Rockman ma gotowy wniosek o rejestrację nowej partii, który ma być wkrótce złożony – napisano w czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

„+Jest to kolejne narzędzie do tego, abym mógł walczyć o swoje postulaty+ – mówił w 2020 r. Paweł Kukiz, zapowiadając założenie partii politycznej. W 2015 r. dostał się do Sejmu jako przywódca nieformalnego ruchu społecznego, przekształconego następnie w stowarzyszenie” – przypomniano w artykule.

Wyjaśniono, że Kukiz „twierdził nawet, że brzydzi się +partiokracją+”. „Z czasem uznał jednak, że polityki nie da się skutecznie uprawiać bez subwencji budżetowych. Do ich otrzymywania konieczne jest zaś posiadanie partii. Pieniędzy z budżetu nie wywalczył, a z naszych ustaleń wynika, że znów jest bezpartyjny. Ugrupowanie Kukiz’15 zostało zdelegalizowane” – napisano w „Rz”.

„Decyzję o wykreśleniu z ewidencji partii politycznych podjął 11 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej. Powodem jest niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2021 rok” – wyjaśniono.

„O tym, że takie będą konsekwencje gapiostwa działaczy Kukiz’15, ostrzegaliśmy już w czerwcu ubiegłego roku, informując o spóźnieniu ze sprawozdaniem. Kukiz w rozmowie z +Rz+ przekonywał, że wykreślenie jego partii z rejestru to nie problem” – przypomniano. „Założyć chcieli ją działacze. Powiedziałem im: +jeśli chcecie, to zakładajcie i pilnujcie formalności+ – mówił i dodawał, że do swojej partii nie przykładał większego znaczenia” – napisano.

„Tworzenie partyjnych molochów nigdy mnie nie interesowało. Wręcz przeciwnie, przeszedłem do polityki, by walczyć z bolszewicką konstrukcją, jaką mają wszystkie duże partie w naszym kraju” – wyjaśniał Kukiz, cytowany w artykule.

Jak zaznaczono, „gdy widmo wykreślenia partii stało się realne, środowisko Kukiza zaczęło jednak przygotowywać środki zaradcze, by przed jesiennymi wyborami nie zostać bez ugrupowania, co pozbawiłoby je szans na pieniądze z budżetu”. „Jak pisaliśmy w styczniu, zaczęło przygotowywać rejestrację nowego ugrupowania, tym razem pod nazwą Kukiz’15” – napisano.

„Przygotowujemy wniosek o rejestrację. Z całej Polski spływają już listy z podpisami, planujemy, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, gdy do Warszawy przyjadą nasi działacze, podejmiemy uchwałę o rejestracji partii” – informował „Rz” wówczas poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko. „Teraz poseł Sachajko informuje nas, że wniosek o rejestrację jest gotowy i zostanie złożony w najbliższym czasie” – czytamy w artykule.

„Spodziewamy się, że rejestracja może potrwać około trzech miesięcy” – wyjaśnił Sachajko.