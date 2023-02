Blokada NCZAS.COM. Sommer zapowiada, kogo pozwie. „Mamy do czynienia z jakąś grupą przestępczą” [VIDEO]

REKLAMA

Blokada nczas.com została wdrożona na polecenie służb – tak wynika z odpowiedzi przesłanych przez dostawców internetu. Redaktor naczelny portalu Tomasz Sommer zapowiada, kogo w tej sprawie pozwie i dlaczego.

Tomasz Sommer udostępnił na Twitterze odpowiedzi, jakie otrzymał od dostawców internetu w związku z blokadą portalu nczas.com.

Pierwsze oficjalne stanowisko w tej sprawie przesłało T-Mobile. „T-Mobile Polska jako operator publicznej sieci naziemnej łączności ruchomej zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Prawa Telekomunikacyjnego, gdzie zapisane są prawa i obowiązki Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego. T-Mobile nie dokonuje bezpodstawnego blokowania czy utrudniania korzystania z sieci telekomunikacyjnych dla swoich klientów” – czytamy w odpowiedzi Biura Prasowego.

Kolejni operatorzy już wprost przyznali, że chodzi o art. 180 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego.

„Blokada została aktywowana na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Wskazany przepis zobowiązuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty” – napisał Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

W podobnym tonie wypowiedział się także Play. „Otrzymałam informację, że domena nczas.com została zablokowana na podstawie wniosku uprawnionego podmiotu w trybie art. 180 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego” – czytamy. „Oto notka jaką dostaliśmy od jednego z Czytelników, który zapytał o brak dostępu sieć Play. Tak więc wszystko jasne. To cenzura wprowadzana przez służby. Od początku mieliśmy rację” – skwitował Sommer.

Sommer zapowiada pozwy

W programie na kanale Sommer 13 na YouTube redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com zapowiedział, kto dostanie pozwy w tej sprawie.

– Oczywiście pozwiemy Skarb Państwa o zadośćuczynienie z powodu naruszania renomy. (…) My żadnego przestępstwa nie popełniliśmy, natomiast siedzą nam na karku jakieś służby, blokują nam dostęp, co oczywiście wpływa na renomę czasopisma „Najwyższy CZAS!” oraz jego portalu. Renoma jest, jak wiadomo, bezcenna, w związku z czym będziemy żądać od Skarbu Państwa zadośćuczynienia za tego typu atak cenzorski – oświadczył Sommer.

Dalej wskazał, że zgodnie z polskim prawem w takiej sytuacji zadośćuczynienie przysługuje nie tylko od „Skarbu Państwa, który podjął decyzje”, lecz także od „podmiotów, które je wykonywały, podmiotów posiadających osobowość prawną”.

– Tymi podmiotami, posiadającymi osobowość prawną, są właśnie te telekomy. Także pozwiemy wszystkie telekomy, które blokują (portal nczas.com), łącznie ze Skarbem Państwa, solidarnie ich pozwiemy. Niech oni już między sobą ustalają odpowiedzialność, kto jest i w jakim stopniu zaangażowany w tę całą sytuację – dodał Sommer.

– Ten program jest też formą pewnego podejścia polubownego. Tak, że ja wzywam te wszystkie firmy, wzywam Orange, wzywam T-Mobile, wzywam Play, wzywam Netię, wzywam NASK, wzywam wszystkie inne telekomy, które nas blokują do zdjęcia tej blokady w trybie natychmiastowym i jeżeli oni zdejmą tę blokadę, to nie będę ich pozywał, tylko pozwę sam Skarb Państwa. Ale jeżeli telekomy nie zdejmą tego do poniedziałku najbliższego, no to niestety, ale będę musiał pozwać wszystkie – i niech oni już tam między sobą rozpatrują, kto jest bardziej winny, a kto mniej – zastrzegł.

– Podkreślam, mamy do czynienia z jakąś grupą przestępczą. To jest druga rzecz, którą spróbujemy w przyszłym tygodniu poruszyć, mianowicie złożyć do prokuratury wniosek o ściganie zorganizowanej grupy przestępczej, która powstała wewnątrz tajnych służb i która prowadzi cenzurę prewencyjną w zmowie i w porozumieniu z tymi telekomami – mówił dalej Sommer.

Redaktor naczelny nczas.com wyjaśnił też, że w trybie Prawa Telekomunikacyjnego może działać dziewięć służb. Dodał, że niedawno został powołany Wydział Kontroli Służb Mundurowych. – Do tego Wydziału też złożymy odpowiedni wniosek, żeby ten wydział zaczął prowadzić jakieś dochodzenie wewnętrzne, które wyjaśni, kto tę cenzorską akcję prowadzi – zapowiedział.

