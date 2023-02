OddamyWamPolskę czyli Konfederacja rusza z kampanią. Bosak: To nie jest łatwa misja. Nasi wrogowie są bardzo wpływowi [VIDEO]

REKLAMA

W sobotę 18 lutego pod hasłem „Oddamy Wam Polskę” Konfederacja oficjalnie rozpoczęła swoją kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Na konwencji wystąpili tylko dwaj liderzy tego prawicowego ugrupowania – Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak.

Pierwszy wystąpił prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen – z jego wystąpieniem można zapoznać się TUTAJ.

Drugi z liderów Konfederatów poseł Krzysztof Bosak przedstawił główne cele kampanii tego jedynego prawicowego ugrupowania w polskim Sejmie.

– Ta kampania rozstrzygnie o przyszłości Polski. To Konfederacja jest nogą wstawioną między drzwi tego układu, który miał się domknąć. Tu nie miało być miejsca na żadną prawicę. Nie udało się. Jesteśmy w całej Polsce, choćby nas cenzurowali wykonamy swoją pracę, bo od nas zależy jaki w Polsce scenariusz będzie realizowany. Czy będzie to scenariusz staczania się po równi pochyłej w coraz większą otchłań absurdalnych regulacji, czy wprowadzimy Polskę na trudną, ale możliwą ścieżkę stopniowego odrodzenia, społecznego, gospodarczego i politycznego – mówił Bosak.

Bosak poinformował, że rada liderów Konfederacji powierzyła jemu oraz Sławomirowi Mentzenowi współprzywództwo w tej kampanii.

– Zrobimy wszystko żebyśmy w kolejnym Sejmie mieli klub i byli dumni ze stylu w jakim prowadzimy polemikę polityczną a nie zażenowani jak działacze wszystkich innych partii.

Zapowiedział współprace ze wszystkimi partiami Konfederacji oraz środowiskami, które działają wokół Konfederacji, klubami Konfederacji oraz organizacjami młodzieżowymi.

Nasi wrogowie są bardzo wpływowi – to dla nas wyzwanie

– To nie jest łatwa misja. Nasi wrogowie są bardzo wpływowi i pokazują nam to swoimi działaniami. Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, wielu ocenia jako niemożliwe do pokonania – mają poglądy jak my, ale nie przyłączają się do tej walki i czekają czy sobie poradzimy. Mamy doświadczenie, jesteśmy gotowi do tej walki, nie działa na nas szantaż, nie działa na nas cenzura, nie będziemy się łasić do tych, którzy są gospodarzami w dużych stacjach telewizyjnych.

– Tam gdzie inni widzą sytuacje beznadziejne, tam my luzujemy krawat, podwijamy rękawy i widzimy ciekawe wyzwanie, które jest warte naszego wysiłku. I to jest zła wiadomość dla wszystkich naszych przeciwników. Nie macie już czego nam zabrać. Próbowaliście nam zabrać subwencję, czas antenowy, próbowaliście nas oczerniać i podzielić, próbujecie codziennie zniekształcać i ośmieszać nasz przekaz, próbujecie blokować przez słuzby specjalne niezależne media prawicowe – jedyne z większymi zasięgami, zabraliście nam największy profil polityczny w Polsce – to wszystko już się wydarzyło a my dopiero zaczynamy kampanię wyborczą. Żadna z tych rzeczy nas nie zatrzymała i żadne kolejne utrudnienia nas nie zatrzymają, bo nam chodzi o coś więcej.

– Nie chcę popadać w przesadny patos, ale idee mają konsekwencje a wartości są fundamentem, na którym buduje się każdy porządek społeczny. Prawda, dobro, piękno, wolność, własność, sprawiedliwość nie obronią się same, one potrzebują nas.

– Chcemy profesjonalizmu, chcemy rozsądku, chcemy umiaru, chcemy skuteczności, chcemy przewidywalności, chcemy nowoczesności – nie są to rzeczy niemożliwe do osiągnięcia. Polacy nie są narodem głupszym niż inne narody europejskie, Polacy są blokowani w swoich dążeniach i te blokady trzeba przelamać.

Odrzucamy złodziejstwo i etatyzm POPiSu i obce wpływy

– Odrzucamy złodziejstwo rządów Platformy, odrzucamy tą arogancję, poczucie wyższości, ale odrzucamy też ten paździerzowy etatyzm rządu PiS, ten populizm socjalny, tą arogancję, tą próbę kupienia Polaków za ich własne pieniądze – nie chcemy tego, nie chcemy waszej korupcji politycznej. Odrzucamy to całe dziadostwo, kolesiostwo, niekompetencje i wstyd, który nam przynosicie. I o lewicy i PSL też pamiętamy i o nowych klonach…

– Nasza wizja Polski to Polska, w której czujemy się wolni, bezpieczni i z której możemy być dumni. O to walczymy, to wyraża nasze hasło 'Oddamy Wam Polskę’.

– Zadajmy pytanie; do kogo należy dziś Polska? Kto tutaj sprawuje władzę? Polacy? Nie do końca. Należy do partii politycznych, które stały się klikami zorientowanymi tylko na siebie; do lokalnych klik, które obsiadły samorządy; do służb specjalnych krajowych i zagranicznych, które kupują polityków, biznesmenów, dziennikarzy i wierzą, że mogą zza kulis manipulować naszym życiem spolecznym; do eurokratów, którzy chcą decydować ile będziemy jeść, czym będziemy jeździć, co będziemy pić, jak będziemy mieszkać – to jest nieakceptowalne; do międzynarodowych korporacji, które mogą w Polsce zarabiać a nie pałacą tu podatków i chcą cenzurować kogo tylko uważają za stosowne; i do globalistów – to jest szersza grupa ludzi, którzy spotykają się na międzynarodowych forach i w atmosferze wyższej mądrości chcą nam mówić jak mamy żyć, ale my tego nie potrzebujemy. Nie chcemy żadnej kasty nad-obywateli, nie chcemy nowych panów zza granicy, nie chcemy waszych wyroków, werdyktów, nie chcemy żebyście nam mówili jak mamy interpretować naszą Konstytucję – tu w Polsce sami będziemy się o to spierać.

Wasze życie w waszych rękach

– 'Oddamy WAM Polskę’ czyli komu? Normalnym ludziom, obywatelom, Polakom. tym którzy chcą być tutaj, za polskie pieniądze zaangażowani są w polskie życie publiczne i społeczne. Z naszych badan wyszło, że nasi wyborcy są rożni, na rożne sprawy maja sprzeczne poglądy. Czy to jest dla nas problem? Absolutnie nie. Naszym programem nie jest dopasowanie wszystkich do jednego wzorca, naszym programem nie jest realizacja żadnej utopijnej ideologii – to nie znaczy, że nie mamy poglądów – mamy, ale chcemy do nich przekonywać a przekonywanie jest możliwe, kiedy jest wolność, swoboda debaty, kiedy ludzie sami decydują w co wierzą i jak żyją. Dlatego mówiąc 'Oddamy Wam Polskę’ mówimy: oddamy wam media zawlaszczone przez partię rządząca, oddamy wam swobodę wypowiedzi zabieraną wbrew polskiemu prawu przez zagraniczne korporacje.

Bosak dodał, że także edukacja zostanie oddana w ręce rodziców za pomocą bonu edukacyjnego oraz przez odbiurokratyzowanie systemu edukacji. Podobne rozwiązanie przedstawił ws. służby zdrowia – za pomocą bonu zdrowotnego pacjent sam będzie decydował do jakiego lekarza i za ile się uda, a szpitale i fundusze zdrowotne będą zabiegały o pacjenta na zasadach wolnej konkurencji.

– PiS i PSL zdradziły polskich rolników – powiedział Bosak mówiąc o kwestii rolnictwa. Zapowiedział nieuleganie unijnym regulacjom, głupim zakazom i nakazom i postawienie na polską samowystarczalność żywieniową.

Odblokować potencjał Polaków

W kwestiach gospodarczych Konfederacja twardo trzyma się wolnorynkowych priorytetów.

– Konfederacja chce niskich i prostych podatków, Konfederacja chce odpowiedzialnego podejścia do finansów publicznych, Konfederacja nie chce tego co robiły rządy lewicy, PO i PiSu, które nie różniły się w gospodarce – zadłużały Polskę, uprawiały rozdawnictwo, piorąc mozgi Polakom reklamowali rozdawnictwo jako jedyna drogę do rozwoju, spowodowali inflację i pasożytują na majątku publicznym – to wszystko odrzucamy. Z tym trzeba raz na zawsze skończyć.

– Polacy mają potencjał do rozwijania nowych firm i nowych technologii. Polakom musi opłacać sie tu inwestować a nie uciekać z kapitałem za granicę. Polska musi być bezpieczną przystanią dla polskiego kapitału i my do tego doprowadzimy.

