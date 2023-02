Przekaż 1,5% na Fundację Najwyższy Czas! Wspieraj naszą walkę o wolność!

REKLAMA

Zapraszamy do przekazania 1,5% swojego podatku na Fundację Najwyższy Czas. Wypełniając w tym roku zeznanie podatkowe (m.in. PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38), lub akceptując już wypełnione przez urząd skarbowy, wskaż organizację pożytku publicznego o numerze KRS: 0000438043. Państwa wsparcie ma dla nas w tym momencie szczególne znaczenie. Poniżej dokładnie opisujemy, jak można przekazać 1,5% podatku na rzecz Fundacji.

Jak bowiem Szanowni Czytelnicy dobrze wiedzą (a jeśli nie wiedzą, to tutaj się wszystkiego dowiedzą) w nocy z 9 na 10 lutego portal nczas.com, oficjalna witryna internetowa zarejestrowanego tytułu prasowego jakim jest tygodnik „Najwyższy CZAS!”, została bezprawnie zablokowana na podstawie decyzji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wrogowie wolności wypowiedzieli nam wojnę, ale nas są miliony wierzące w wolność słowa, dlatego z Państwa pomocą zamierzamy tę wojnę wygrać i sprawić, żeby już nigdy więcej nikt nie musiał takiej walki toczyć.

Czym jest i czym się zajmuje Fundacja Najwyższy Czas

Fundacja Najwyższy Czas powstała w 2012 roku, skupiona wokół środowisk identyfikujących się z „wolnościową prawicą”.Od początku, za cel postawiła sobie wspieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej w zakresie treści konserwatywno liberalnych.

DODATKOWE INFORMACJE O FUNDACJI I SPOSOBACH WPŁATY 1,5% PODATKU NA NIĄ MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ: Wierzymy, że za pomocą naszych działań przyczyniamy się do zmiany świata na lepsze oraz zahamowania obecnych antykulturowych i antyprzedsiębiorczych trendów intelektualnych.

Nasze działania polegają przede wszystkim na wsparciu publikacji tresci o charakterze „prawdziwej” (tj. wolnościowej) prawicy – finansowaniu autorówo oraz partnerstwach z wydawnictwami oraz portalami informacyjnymi.

Fundacja utrzymyje się wyłącznie z dobrowolnych darowizn ludzi dobrej woli. Zachęcamy do wspierania naszych działań za pomocą pojedynczych darowizn, subskrybcji, odpisu 1,5% PIT itp.

Oto jak można przekazać nam 1,5% swojego podatku:

Za 2022 rok PIT rozlicza za Ciebie urząd skarbowy, od 15 lutego Twój e-PIT będzie dostępny w serwisie podatki.gov.pl.

Sam decydujesz, czy chcesz skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też wypełnisz je samodzielnie i złożysz zeznanie do urzędu skarbowego. Masz czas do 2 maja 2023 roku.

Jak zaakceptować PIT rozliczony przez urząd skarbowy

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz „Twój e-PIT”

2. Masz wybór:

• użyj swojego profilu zaufanego,

• lub – jeśli go nie posiadasz – wpisz swoje dane:

– PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)

– kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017

– kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2019 rok

3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP, masz do wyboru 3 opcje:

• Jeśli robisz to po raz pierwszy:

– wybierz z listy numer KRS Fundacji Najwyższy Czas: 0000438043

– wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

– zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie nam informacji o 1,5% podatku

• Jeśli chcesz zmienić OPP:

– wybierz opcję: „Zmieniam organizację”

– wybierz z wykazu OPP Fundację Najwyższy Czas: 0000438043

– wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

– zatwierdź tę zmianę

• Możesz tylko zmienić cel szczegółowy

– wybierz opcję: „Zmieniam organizację”

– nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym

– zatwierdź tę zmianę

4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1,5% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5% według informacji z ubiegłego roku. Możesz oczywiście edytować te dane.

1,5% od emerytów i rencistów

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, który nie uzyskuje przychodów z innych źródeł, a roczne zeznanie podatkowe wypełnia za Ciebie organ rentowy (np. ZUS). Możesz nas wspomóc i wypełnić PIT OP wpisując tylko numer KRS naszej fundacji 0000438043 i ewentualnie cel szczegółowy oraz zgodę na przekazanie informacji o Tobie jako darczyńcy 1,5% podatku OPP. To wszystko, pozostanie tylko przekazać to oświadczenie do Urzędu – papierowo, lub elektronicznie. Oświadczenie za rok 2019 na druku PIT-OP można składać od 15 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę wspierasz naszą działalność na rzecz propagowania wolności gospodarczej.

DODATKOWO MOŻNA NAS POMÓC BIORĄC UDZIAŁ W ZRZUTCE. Zapraszamy do wsparcia naszej wspólnej walki i z góry za nie dziękujemy.

Dzięki Tobie rozwijamy media (zwłaszcza internetowe) promujące wolnorynkowy punkt widzenia i organizujemy ogólnodostępne konferencje, na które zapraszamy czołowych przedstawicieli środowiska konserwatywno – liberalnego.

Dzięki Tobie głos wolnościowców codziennie, na dużą skalę, rozbrzmiewa w sieci, a dwa razy w roku mogą Państwo osobiście spotkać się z czołowymi przedstawicielami naszego ruchu.

Twój 1,5% to prawdziwy dar na wolność w Polsce, który jest potrzebny szczególnie teraz, gdy fala socjalistycznej propagandy zdaje się wzbierać!

Za każde rozliczenie podziękujemy skromnie dwoma e-bookami (dowolnie wybranymi, naszego wydawnictwa). Po rozliczeniu PIT uprzejmie prosimy o kontakt pod [email protected]

Rozlicz PIT w bezpiecznym programie ONLINE

Zachęcamy do rozliczenia podatku PIT przy pomocy renomowanego programu e-pity.pl (wersja online). Z oprogramowania – dostępnego dla Organizacji Pożytku Publicznego – skorzystano ponad 20 milionów razy.

Do jego uruchomienia wystarczy praktycznie dowolny komputer z dostępem do sieci. Aplikacja jest bezpieczna. Wszystkie newralgiczne dane są przetwarzane po stronie użytkownika (nie są – bez Twojej zgody – wysyłane na serwer). Program pozwala w prosty sposób przekazać naszej fundacji 1,5%. KRS 0000438043 jest w nim wpisany w na stałe:

https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2019-KRS-0000438043–2594

Rozlicz PiT samodzielnie: KRS 0000438043

W rubryce „wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)” proszę wpisać:

KRS: 0000438043

wnioskowaną kwotę np.: 256,20 zł (tę rubrykę zwykle automatycznie wypełnia program komputerowy wspomagający rozliczanie podatku)