Czarnek idzie w zaparte: „Willa+” jest absolutnie znakomitym programem

Minister edukacji w rządzie PiS, Przemysław Czarnek, twierdzi, że program „willa+” jest „absolutnie znakomity”.

O co chodzi z programem „willa plus”? Portal TVN24 opublikował artykuł w którym zawarto listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jak poinformowano – jest to lista „willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych [a raczej pseudoprawicowych – red.] fundacji”.

Minister Przemysław Czarnek, będąc gościem Radia Zet, został zapytany o program „willa+”. Polityk twierdzi, że to był „absolutnie znakomity” pomysł.

– Kwestia „Willa+” jest absolutnie znakomitym programem, świetnie wypracowanym, znakomicie przeprowadzonym. Dzięki temu kupiliśmy np. fortepian za 650 tys. złotych do MDK w Nałęczowie, autokar za 750 tys. złotych dla gminy Ostrów Lubelski OSP, która będzie dowoziła dzieci – wskazywał w czwartek minister edukacji w Radiu Zet.

– Cała Polska otrzymała na infrastrukturę edukacyjną, także samorządowcy. Jeśli chcieli tylko po to sięgnąć. Dostawali ci z PSL, z PO – 5 miliardów 200 milionów złotych. Burza zrobiona przez panie Lubnauer i Szumilas, w sposób absolutnie nieprawdziwy – dodał Czarnek.

Przedstawiciel warszawskiej władzy stwierdził, że nie przejmuje się tym, że w mediach jest obrzucany błotem.

– Przy błocie, które jest na mnie rzucane, poparcie na poziomie poparcia wyborców PiS jest dla mnie ogromną satysfakcją. Nie jestem ministrem, który ma się podobać. Jestem ministrem, który ma przeprowadzać pracę – podkreślił. – Jestem ministrem w rządzie PiS i realizuję program PiS – podsumował.

Polityk został zapytany o to, czy liczy się także z opinią publiczną. Czarnek odpowiedział, że ważniejsza jest dla niego opinia jego środowiska.

– Liczę się przede wszystkim z głosem kierownictwa mojego ugrupowania politycznego i pana premiera. Ja mam realizować program i to robię – powiedział.