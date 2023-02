Sommer: „Bierzmy przykład z najlepszych. Wiedzą Państwo, jak to robią Żydzi” [VIDEO]

REKLAMA

W najnowszej serii Q&A redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy CZAS!” i nczas.com Tomasz Sommer odniósł się do sposobów walki z rządową cenzurą, która dotknęła nasz portal. Wyjaśnił z kogo należy brać w tym zakresie przykład.

– Czy to coś pomoże, że wałkujemy ten temat w każdym programie? Oddać sprawę do sądu i tam z nimi walczyć – sugerował jeden z widzów kanału Sommer 13.

– Panie Adamie, tak, to pomoże, dlatego że trzeba przede wszystkim jak najwięcej ludzi uczulić na ten problem. Uczulenie jak największej ilości ludzi powoduje, że pokazujemy pewnego rodzaju siłę i tej siły oni się boją – wyjaśnił Tomasz Sommer.

– Jeżeli oni będą brali do świadomości tylko, że to jest jakiś tam pojedynczy portal, który nie potrafi się obronić, nikt poważnie do niego nie podchodzi itd., to wtedy będą sobie postępować śmielej. Jeżeli natomiast wykażemy jakąś siłę, do czego tutaj zachęcam, do pomocy, w różny sposób można pomagać, to wtedy będą podchodzili do tego bardziej ostrożnie – wskazał.

– Jeżeli np. ja bym był premierem, no to ja bym tylko wydał rozkaz „paszli won” i oni by paszli won, bo premier ma pełną siłę. Tak, że wykazywanie siły jest podstawą w walce z systemem i takie gadanie, że trzeba oddać tylko do sądu, jest przejawem głupoty, przejawem niezrozumienia sytuacji – ocenił.

Sommer podkreślił też, że w momencie trwania programu naszą zbiórkę wspomogło już 746 darczyńców na sumę 60 174 zł. – I to jest jakieś pokazanie siły – wskazał.

– Oczywiście, pan Sakiewicz, panowie Karnowscy, to oni tam sobie miliony z kieszeni podatnika na siłę ściągają, okradają tego podatnika, żeby te swoje wydawnictwa utrzymywać, te swoje elementy rządowej propagandy. Ale to jest prawdziwe – to co Państwo widzą. To jest prawdziwy pokaz naszej wspólnej siły, tyle ludzie dali z dobrej woli z własnej kieszeni bez żadnych tam przymusów, jak to jest w przypadku tych wszystkich mediów, nazwijmy to, propagandowo-rządowych – mówił dalej.

– Więc jedyna metoda, żeby wybić się na niepodległość, to pokazywać te siły, które się ma i razem współpracować, aby tych ludzi, którzy łamią prawo pokazać, a potem pokonać w sądzie – do czego jednak potrzebna jest pewnego rodzaju dobra atmosfera – dodał Sommer.

Jak wyjaśnił, „dobra atmosfera” to to, co widać na zbiórce. – Tak, że zachęcam do wspomagania, a odradzam takie głosy defetystyczne, że oddać sprawę do sądu i tam z nimi walczyć. Tak, czyli krótko mówiąc, żeby nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał – stwierdził.

– Bierzmy przykład z najlepszych. Wiedzą Państwo, jak to robią Żydzi, cały czas tylko krzyczą, domagają się, żądają, więc my też będziemy krzyczeć, domagać się, żądać, ile sił nam starczy i miejmy nadzieję, że Państwo nas w tym wspomogą – skwitował Sommer.

Wsparcie „Najwyższego CZAS!”-u

Przypominamy, że wciąż ostoją wolności pozostaje papierowy tygodnik „Najwyższy CZAS!” (dostępny także w formie elektronicznej), którego cenzura nie dotknęła. Zachęcamy do zakupu prenumeraty. Więcej informacji można uzyskać, klikając TUTAJ. Zachęcamy także do zakupów książek w Bibliotece Wolności.

Można także wesprzeć naszą działalność, rozliczając PIT i przekazując 1,5 proc. podatku. Więcej informacji TUTAJ.

Zachęcamy także do wsparcia zbiórki, dzięki której będziemy mogli postawić przed sądem ludzi, którzy odpowiadają za ten skandaliczny proceder cenzorski. Pieniądze pozwolą nam również utrzymać w jakiejś formie portal nczas.com.

