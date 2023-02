Dobrowolny ZUS. Kolejne wolnościowe środowisko dołącza się do akcji

REKLAMA

Unia Polityki Realnej dołącza się do zbiórki podpisów organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pod obywatelskim projektem dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP powołali Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej ws. wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

REKLAMA

Do zbiórki podpisów dołączyło się kolejne środowisko wolnościowe – tym razem spod znaku Unii Polityki Realnej.

„Obecnie każdy przedsiębiorca, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, będzie musiał w bieżącym roku co miesiąc odprowadzać składkę w wysokości ok. 1418 zł. Opłata ta jest stała i nie zależy od osiąganego dochodu. Powoduje to, że liczne małe firmy wpadają w spiralę zadłużenia i finalnie bankrutują” – przypomina UPR.

„Przyjęcie proponowanego rozwiązania wzoruje się na podobnym, obowiązującym w Niemczech tj. dobrowolnej składce dla przedsiębiorców, przy zachowaniu obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli odetchnąć licznym biznesom, skłoni kolejne do wyjścia z szarej strefy i pobudzi do rozpoczęcia działalności gospodarczej” – nie mają wątpliwości osoby ze środowiska, które zakładał Janusz Korwin-Mikke.

„Doprowadzi do wzrostu gospodarczego dzięki „uwolnieniu” środków pieniężnych przeznaczanych dotychczas na obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Spodziewać się można jednocześnie rozwoju sektora ubezpieczeń prywatnych jako alternatywy dla ubezpieczeń publicznych. Skorzysta na tym również budżet państwa, jako że wzrosną wpływy z zalegalizowanych firm i z nowo powstałych aktywności” – uzasadnia swoją decyzję UPR.

By projekt na pewno trafił do Sejmu, musi podpisać się pod nim co najmniej 100 tysięcy obywateli. Wcześniej wsparcie w zbiórce podpisów zadeklarowali Wolnościowcy.