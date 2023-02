Katastrofa samolotu. Załoga miała zbadać sytuację w Ohio. Nikt nie przeżył

REKLAMA

Wydarzenia w amerykańskim stanie Ohio wciąż są przedmiotem wielu dyskusji i domysłów. Ponad dwa tygodnie temu wyciekły trujące chemikalia, niedawno nastąpiła eksplozja w fabryce metali. Na miejsce wybierali się eksperci, by zbadać sytuację. Samolot jednak rozbił się tuż po starcie. Nikt nie przeżył katastrofy.

Na początku lutego w Ohio wykoleił się pociąg transportujący m.in. chlorek winylu. Pojawiają się doniesienia o skażeniu pobliskiej rzeki i śniętych rybach w promieniu nawet 100 kilometrów od miejsca katastrofy. Tymczasowo ewakuowano pobliską ludność. Przez długi czas podawano jednak jedynie zdawkowe informacje, co rodziło liczne spekulacje.

REKLAMA

W ostatnich dniach z kolei w fabryce metali Cleveland nastąpiła eksplozja, w wyniku której jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych.

Obie sytuacje miała zbadać firma CTEH z Arkansas. Wysłała pięcioosobową załogę do Ohio. Niestety, tuż po starcie z miejscowego lotniska samolot runął na pobliskie zalesione tereny i stanął w płomieniach. Nikt nie przeżył wypadku. Firma podała do wiadomości publicznej personalia ofiar.

It is with a heavy heart that we acknowledge the passing of our colleagues – Gunter Beaty, Kyle Bennett, Micah Kendrick, Sean Sweeney and Glenmarkus Walker. They were valuable members of our team and CTEH family. pic.twitter.com/PWkfcgIdMc

— CTEH (@CTEHLLC) February 23, 2023