Dojenie kierowców. Policja pobiła absolutny rekord w wartości mandatów, choć wystawiła ich mniej

Nowy, horrendalnie wysoki taryfikator kar sprawił, że policja zanotowała rekord z tytułu wartości mandatów. Tylko w 2022 roku kierowcy zapłacili w sumie grubo ponad miliard złotych.

Od 2022 roku w Polsce obowiązuje nowy taryfikator kar. W największym skrócie, policjant może wystawić do 5 tys. zł mandatu, a nie jak wcześniej – do 500 zł. Z kolei wysokość maksymalnej grzywny, którą może nałożyć sąd wzrosła z 5 do 30 tys. zł.

Ponadto we wrześniu 2022 roku zaczęło obowiązywać pojęcie „recydywy”. Oznacza to, że jeśli w ciągu dwóch lat kierowca po raz drugi popełni to samo wykroczenie, zapłaci podwójną stawkę mandatu.

Z policyjnych statystyk wynika, że choć liczba wystawionych mandatów w 2022 roku spadła, to ich wartość znacznie wzrosła.

Policyjne mandaty rozlicza naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Z danych wynika, że w 2022 roku wystawiła 4 161 887 mandatów karnych w łącznej kwocie 1,36 mld zł (dokładnie: 1 359 479 593 złotych i 19 groszy).

Dla porównania, w 2021 roku policja nałożyła 4 818 138 mandatów karnych o łącznej wartości 691,8 mln zł (dokładnie: 691 795 064 zł). Widzimy jak na dłoni, że liczba mandatów spadła o ok. 650 tys., ale ich wartość niemal się podwoiła.

Średni „policyjny” mandat z 2021 roku to 143,58 zł, a w 2022 roku to już 326,65 zł. Statystyki te obejmują wszystkie mandaty wystawione przez policję, ale zdecydowana większość to właśnie mandaty drogowe.