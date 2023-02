Na kocią łapę z przywilejami. Tak władze chcą zachęcić do posiadania dzieci

REKLAMA

Władze chińskiej prowincji Syczuan, zamieszkiwanej przez ok. 80 mln osób, przyznają osobom żyjącym w związkach nieformalnych na korzystanie z przywilejów, jakie przysługują rodzinom po urodzeniu dziecka.

Ma to zachęcić mieszkańców do posiadania dzieci, również pozamałżeńskich. Wg oficjalnej polityki władz w Pekinie, tylko małżeństwom posiadającym dzieci przysługuje prawo do zarejestrowania się w ogólnokrajowym systemie, co umożliwia objęcie dziecka ubezpieczeniem medycznym, a także gwarantuje matce wypłatę wynagrodzenia w czasie, gdy przebywa ona na urlopie macierzyńskim.

W prowincji Syczuan osoby powyżej 60 lat stanowią już 21%, dlatego władze postanowiły zmienić tę regułę – m.in. ze względu na spadek liczby małżeństw – i objąć przywilejami przysługującymi rodzicom będącym małżonkami również pary w związkach nieformalnych.

Wg statystyk, Chiny rozwijają się już wolniej od Polski, choć osiągnęły ledwie poziom rozwoju Białorusi.

