Tyszka: „Zubożenie Polaków to jest efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości” [VIDEO]

Gościem „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii” był m.in. poseł Konfederacji Stanisław Tyszka. Polityk podkreślał, że rządy PiS-u doprowadziły do zubożenia Polaków. Zaznaczył też, że Ukrainie trzeba pomagać, jednak należy robić to w sposób transparentny i z uwzględnieniem zdania podatników, którzy de facto się na tę pomoc zrzucają.

– Sytuacja geopolityczna się diametralnie rok temu zmieniła. Myślę, że to jest olbrzymi test dla polskiej klasy politycznej – mówił Stanisław Tyszka.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, czy zdaliśmy ten test, odpowiedział: „Jako Polacy, zdaliśmy przez tę spontaniczną, wspaniałą pomoc dla uchodźców. Nasze władze niestety nie do końca ten test zdały”.

– Proszę zauważyć panie redaktorze, że rok temu nagle skończyła się pandemia, dokładnie rok temu, czyli jakiś taki okres dłuższego zarządzania strachem obywateli, ograniczenia drastycznego praw obywatelskich i rozpoczął się nowy etap, w którym również Prawo i Sprawiedliwość idzie ręka w rękę z Platformą Obywatelską. Zgadzają się praktycznie co do wszystkiego, jeżeli chodzi o nasz stosunek do wojny – wskazał poseł.

– Konfederacja ma tutaj trochę inne podejście, dlatego że Konfederacja jako jedyne ugrupowanie stoi twardo na straży polskiego interesu i my mówimy: jeżeli przyjmujemy, bo taka jest sytuacja rzeczywiście humanitarna, miliony uchodźców z Ukrainy, to musimy Polakom mówić otwarcie, jaki jest tego koszt. Jeżeli przekazujemy większość naszych czołgów, to musimy się zastanowić, dlaczego nie dostajemy rekompensaty za to, dlaczego nie dostajemy ekwiwalentu, dlaczego w tym momencie pomijane są polskie zakłady zbrojeniowe – zaznaczył polityk.

– Mówimy o sprawach fundamentalnych, dlatego że mamy sytuację, w ciągu ostatniego roku, drastycznego zubożenia Polaków, przez inflację, przez politykę gospodarczą Prawa i Sprawiedliwości i do tego dochodzą konieczne wydatki na zbrojenia – dodał.

– Konfederacja jako jedyne ugrupowanie mówi o tym, co jest w tym momencie fundamentalne (…) Musimy myśleć o tym, żeby nie doprowadzić do drastycznego zubożenia Polski i Polaków przez złą politykę gospodarczą – powiedział.

– Wszyscy ekonomiści mówią, że ponad połowa tej inflacji, w tym momencie oficjalnie 17 proc., to jest wina rządu Prawa i Sprawiedliwości, złej polityki monetarnej, złej polityki fiskalnej. Czyli to zubożenie Polaków to jest efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości – wskazał poseł Konfederacji.

– W tym momencie dochodzi do tego nietransparentna polityka w zakresie pomocy Ukrainie. Żeby była jasność – Konfederacja jest za tym, żeby pomagać Ukrainie finansowo, militarnie – ale są pewne granice, musimy zdawać z tego relację obywatelom i pytać ich o zdanie. Dlatego że to są wszystko pieniądze obywateli – podkreślił Stanisław Tyszka.