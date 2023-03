Kobiety są głupsze i mają służyć mężczyznom? Korwin-Mikke odpowiada działaczce Nowej Nadziei [VIDEO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke zareagował na słowa sekretarz oddziału Warszawa-Zachód partii Nowa Nadzieja, Julii Gubalskiej, która stwierdziła, że kobiety są głupsze od mężczyzn i powinny im służyć.

– Kobiety są niższe społecznie i kobiety jakby nie mają prawa „podskakiwać mężczyznom” – mają im służyć – mówi na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Julia Gubalska z Nowej Nadziei.

REKLAMA

– Panna Julia Gubalska przedstawiła w Internecie stanowisko kobiet – w odróżnieniu od stanowiska feministek. Tylko jak to kobieta – zrobiła kilka drobnych nieścisłości – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

Cała wypowiedź Julii Gubalskiej: „Kobiety są głupsze” i „powinny służyć mężczyznom”. Działaczka Nowej Nadziei nie wycofuje się ze swoich słów [VIDEO]

Założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji postanowił sprostować niektóre ze słów działaczki Nowej Nadziei.

– Przede wszystkim: oczywiście, że kobiety powinny służyć mężczyznom, powinny czerpać z tego przyjemność, ale zapomniała dodać, że to samo działa w drugą stronę. Mężczyźni też służą kobietom i czerpią z tego przyjemność – stwierdza Janusz Korwin-Mikke.

– Obie płcie sobie służą i czerpią z tego przyjemność. Tak ma być: wzajemne czerpanie sobie przyjemności, a nie walka płci, którą wymyśliła lewica – dodaje polityk.

Wolnościowiec uważa, że „gdyby mężczyzn nie było, to kobiety wytresowałyby sobie «jakieś inne zwierzątka»”.

Korwin-Mikke nie zgadza się również ze stwierdzeniem, że kobiety są „niższe społecznie”. – Panna Julia zacytowała mnie, i też niedokładnie, bo ja mówiłem, że kobiety są średnio niższe od mężczyzn o parę centymetrów […] a nie ma to nic wspólnego z niższością społeczną – uważa polityk.

– Podobnie zresztą z problemem inteligencji. Średnia wynosi też tam raptem kilka punktów różnicy. Natomiast są kobiety bardziej inteligentne, mniej inteligentne – natomiast nie ma to nic wspólnego z mądrością – prostuje Janusz Korwin-Mikke (w tym przypadku jednak Julia Gubalska sama prostowała, że to, iż „kobiety są głupsze”, to jej własny pogląd i „Korwin tak nie powiedział”).

– A i jeszcze jedno. Panna Julia powiedziała, że kobiety są niepotrzebne. Jak to? Przecież przed chwilą powiedziała, że kobiety są od tego, żeby sprawiać mężczyznom przyjemność. No, sprawianie mi przyjemności jest bardzo potrzebne – dodał na koniec polityk.