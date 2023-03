Płonie góra śmieci. Kilkaset tysięcy mieszkańców ma zostać w domach. Zagrażają im toksyczne opary [VIDEO]

REKLAMA

W związku z trwającym od kilku dni pożarem wielkiego wysypiska śmieci na przedmieściach indyjskiego Koczinu, 600 tys. mieszkańcom miasta polecono pozostanie w domach i zakładanie masek, jeśli będą zmuszeni je opuścić, bo zagrażają im toksyczne opary – informuje we wtorek stacja CNN.

Pożar, który wybuchł w czwartek, jak przekazała straż pożarna ze stanu Kerala w południowych Indiach, gdzie leży Koczin, jest powoli opanowywany. Jego przyczyna nie została jak dotąd ustalona, ale pożary składowisk mogą być wywołane przez gazy palne z rozkładających się śmieci.

Na zdjęciach i nagraniach wideo opublikowanych przez władze widać skłębione płomienie i unoszące się nad nimi gęste pióropusze toksycznego dymu, wznoszące się wysoko w niebo nad wysypiskiem Brahmapuram – opisuje CNN.

Część strażaków mdleje pod wpływem toksyn – przekazały indyjskie władze. W poniedziałek zamknięto szkoły, aby nie narażać uczniów na zanieczyszczenia.

Wysypisko Brahmapuram jest tylko jednym z trzech tysięcy przepełnionych, indyjskich składowisk odpadów, które emitują toksyczne gazy. Powstałe w 2008 r. Brahmapuram rozciąga się na ponad 64 tys. m kw. powierzchni – informuje raport Unii Europejskiej z 2020 r. Każdego roku na wysypisko przybywa około 100 ton śmieci, z których tylko 1 proc. nadaje się do ponownego przetworzenia.

Premier Indii Narendra Modi twierdzi, że w kraju trwają wysiłki na rzecz usunięcia „gór śmieci” i przekształcenia ich w zielone strefy. Ten cel, jeśli zostanie osiągnięty, mógłby przynieść ulgę mieszkańcom kraju, którzy cierpią z powodu życia w cieniu olbrzymich wysypisk i pomóc światu w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych – komentuje amerykański serwis.

The fire at Brahmapuram waste dumping yard in Kochi has been raging for the past three days. The toxic smoke from the burning plastic has caused breathing difficulty to elderly people. Video shared by Navy.@NewIndianXpress @xpresskerala pic.twitter.com/CrpVb8NSK3

