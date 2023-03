Urzędnicy ogłaszają kolejną falę covida, ale społeczeństwo już się nie boi. „Wirus nie odpuszcza”

REKLAMA

Temat covida znów powraca do mediów głównego nurtu. Te – za politykami i wykreowanymi w trakcie ogłoszonej pandemii tzw. ekspertów – ogłaszają, że mamy do czynienia z entą falą koronawirusa. Społeczeństwo jednak już nie panikuje z tego powodu.

Jak to w sezonie chorobowym bywało, bywa i bywać będzie, są okresy, gdy więcej ludzi niż zazwyczaj choruje. Tak jest i tym razem. Według wiceministra zdrowia Waldemara Kraski jesteśmy w szczycie wiosennej fali covida.

REKLAMA

Kraska wystąpił w Programie I Polskiego Radia, gdzie referował statystyki. Te nie wyglądają tak „okazale” jak w poprzednich latach. Pewnie dlatego, że wykonuje się mniej testów.

– Takiej liczby nowych zakażeń, jeśli chodzi o covid, nie mieliśmy od dawna. Nasze prognozy to przewidywały. Jesteśmy teraz w szczycie fali wiosennej. Myślę, że ten tydzień będzie przełomowy, bo prognozy, które otrzymujemy (…) pokazują, że potem będzie już tendencja spadkowa – mówił zastępca Niedzielskiego.

Przekazał, że ostatniej dobry 18 zgonów zakwalifikowano jako covidowe. – Wirus niestety nie odpuszcza. Widzimy to także w liczbie osób, które są hospitalizowane. To też jest teraz rekordowa liczba – ponad 2600 osób. 44 osoby są podłączone do respiratora, czyli są w stanie ciężkim – podkreślił wiceminister.

Kraken to najnowsza wersja coraz mniej modnego medialnie wirusa. Tym wariantem zajmowała się lokalna państwowa rozgłośnia – Radio Lublin. Prof. Krzysztof Tomasiewicz apeluje, by nowych wariantów nie lekceważyć, choć przyznaje, że każdy kolejny (wcześniej Omikron, teraz Kraken) jest mniej zjadliwy.

– Mamy przekonanie, że każdy nowy wariant będzie łagodniejszy, ale nie mamy na to żadnych dowodów – przestrzega. Potwierdza też wersję Kraski, że przez społeczeństwo przechodzi fala wirusa.

– Zgadzam się, że mamy w tej chwili znowu zwiększenie liczby pacjentów dodatnich i chorych. Widzimy to po pacjentach przyjmowanych do naszej kliniki. Po uspokojeniu w pierwszej połowie stycznia w tej chwili prawie 80 proc. naszych pacjentów to pacjenci z covidem – powiedział prof. Tomasiewicz.