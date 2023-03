Inauguracja prezydentury Pavla. Pierwsza Dama jest… podpułkownikiem

REKLAMA

Petr Pavel został oficjalnie nowym prezydentem Czech. W nocy ze środy na czwartek zakończyła się druga kadencja Miloša Zemana, który opuszczał Zamek Praski na wózku inwalidzkim. Od czwartkowego popołudnia Czechy mają nowego prezydenta.

Po zaprzysiężeniu o godzinie 14:00 Petr Pavel, obejmuje urząd po Václavie Havlu (1993-2013), Václavie Klausie (2003-2013) i właśnie Milošu Zemanie (2013-2023). Petr Pavel to były szef sztabu armii czeskiej i przewodniczący Rady Wojskowej NATO, ale z pewną plamą kolaboracji ze służbami komunistycznymi, został czwartym Prezydent w historii Republiki Czeskiej.

Po obiedzie z Milošem Zemanem, Petr Pavel został zaprzysiężony na posiedzeniu obu izb parlamentu. Odbyło się to w sali Władysława, w obecności około 800 gości. Oprócz posłów i senatorów obecni byli ambasadorowie, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i rektorzy uczelni.

Później prezydent Pavel powitał Czechów zgromadzonych na dziedzińcu zamku i złożył wieniec pod pomnikiem pierwszego prezydenta Czechosłowacji znanego masona Tomáša Garrigue Masaryka. Uroczystość zakończy przyjęcie w Sali Hiszpańskiej, na które zaproszono około 2500 osób, a następnie modlitwa w katedrze św. Wita.

Media poświęcają sporo uwagi nowej Pierwszej Damie republiki Czech. Porównuje się ją do… Michelle Obamy, co wydaje się średnią referencją. Z tej okazji przypomniano, że żona pierwszego prezydenta Czech Masaryka, Charlotte (1850-1923) była… feministką i socjalistką.

Olga Havlová była jedną z sygnatariuszek Karty 77. Dagmara Havlová, druga żona Vaclava Havla była aktorką. Dwie ostatnie Pierwsze Damy, Livia Klausová i Ivana Zemanova które były ekonomistami, ale nie pojawiały się zbyt często publicznie.

Eva Pavlova to zupełnie inny typ kobiety. Jest byłym… podpułkownikiem i opuściła czeską armię całkiem niedawno, bo w 2018 roku. Ostatnio pracowała jako asystentka w centrum mediacji rodzinnej.

