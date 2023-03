NCZAS.COM zablokowany. Ziemkiewicz: Skandal absolutny, a dranie się cieszą

REKLAMA

Mija właśnie miesiąc od zablokowania portalu NCZAS.COM przez ABW. Sytuację skomentował publicysta Rafał Ziemkiewicz. Wskazał, że rzeczą skandaliczną jest, iż oficjalnie nie ma żadnej decyzji administracyjnej, od której przysługiwałoby odwołanie.

Ziemkiewicz przypomniał, że portal NCZAS.COM zablokowany został przez ABW na podstawie Art. 180 Prawa telekomunikacyjnego.

REKLAMA

– Ten artykuł w prawie telekomunikacyjnym w praktyce oznacza, że służby specjalne mogą zamknąć każdą stronę internetową. Nie muszą się nikomu tłumaczyć, dlaczego uznały i na jakiej podstawie, że ta strona jest niebezpieczna dla bezpieczeństwa państwa – wskazywał absurdy ustawy Ziemkiewicz.

Zgodnie z Konstytucją RP cenzura prewencyjna jest zabroniona. Ziemkiewicz uważa jednak, że taka cenzura „w dzisiejszych czasach” jest uzasadniona.

– Nie neguję, że takie narzędzie jest potrzebne w dzisiejszych czasach, żeby w razie czego można zamknąć jakąś stronę, która szerzy dezinformację, na przykład putinowską czy jakąkolwiek inną. Ale to jest tak jak z aresztowaniem na 48 godzin. Jest taka potrzeba, że wbrew konstytucyjnym gwarancjom wolności osobistej można obywatela aresztować – porównywał.

Dalej podkreślił, że w kwestii blokady stron internetowych tak to nie działa. – Ale jest określony czas, na jaki można aresztować i jest określona procedura. Prokuratura musi ten areszt zatwierdzić albo człowieka po 48 godzinach zwolnić. Tymczasem tutaj, w przypadku „Najwyższego Czasu!”, mamy do czynienia z sytuacją, że służby specjalne zażądały zamknięcia strony. Strona została zamknięta i co? I ustawodawca nie pomyślał o żadnym trybie odwoławczym. Przecież jest to skandal absolutny. Ta sytuacja może się przeciągać miesiącami, może nawet latami – mówił.

Za działania te skrytykował zarówno władzę, jak i opozycję. Uważa, że „totalni” wykazują się hipokryzją nie nagłaśniając tematu, a nie robią tego, bo nie dotyczy „ich” sprawy.

– Opozycja, która gęby piłuje na każdej idiotycznej sprawie tam, gdzie nie ma zagrożenia dla praworządności, tu gdzie jest zagrożenie dla praworządności akurat, no to buźki w dziób (…) Oni są zadowoleni. W ich rozumieniu PiS wykańcza „swoich”, więc bardzo się z tego dranie cieszą. PiS rzeczywiście, zwróćmy uwagę, nie robi krzywdy mediom lewicowym, co może być dla zwolenników PiS-u dużym zdziwieniem – podsumował Ziemkiewicz w nagraniu na swoim youtubowym kanale.

Dalsza część tekstu pod filmem.

Komu wyświetla się strona nczas.com, a komu nie?

Nałożona 9 lutego 2023 roku na nczas.com blokada odbywa się na poziomie serwerów DNS dostawców Internetu. W praktyce nikt, kto używa domyślnych ustawień polskich serwerów DNS, nie wejdzie na stronę nczas.com. Dopiero zmiana konfiguracji na telefonie czy laptopie i wymuszenie korzystania z innych DNS niż te wgrane przez dostawcę Internetu, pozwala przeglądać artykuły na nczas.com.

Ci z Państwa, którzy wchodzą na stronę bez przeszkód, zawdzięczają to odpowiednim ustawieniom, łączą się z zagranicy lub korzystają z usług lokalnych dostawców sieci internetowej, którzy zazwyczaj z dużym opóźnieniem wykonują polecenia służb.

Szczęśliwie (jeszcze?) istnieją metody obchodzenia cenzury, a macki „tajemniczych sił” nie sięgają wszędzie. Instrukcję, jak ominąć cenzurę i wciąż swobodnie korzystać z Internetu, przy okazji poprawiając bezpieczeństwo w sieci poprzez unikanie permanentnej inwigilacji, zamieściliśmy na Facebooku (kliknij) oraz Twitterze (kliknij). Zachęcamy do podsyłania tym, którzy na stronę wejść nie mogą.

Pomóż w walce z systemem i oszczercami. Precz z komuną i precz z cenzurą!

Redakcja „Najwyższego Czasu!” nie zamierza pozostać bierna. Wolność słowa w Polsce jeszcze nigdy nie była tak bardzo zagrożona. Zróbmy wszystko, by ją obronić i by ukarać tych, którzy się na nią zamachnęli.

Działania te to nie tylko uderzenie w wolność słowa, ale także uderzenie w konkurencję polityczną oraz w wolność gospodarczą. De facto oznacza zakaz działalności gospodarczej polegającej na przekazywaniu wiadomości dla 2 milionów osób, które co miesiąc wchodzą na naszą stronę.

Zainicjowaliśmy zbiórkę mającą na celu obronę nczas.com przed cenzurą. Wytoczymy im procesy. ONI tak naprawdę nie blokują nas; ONI blokują Was przed dostępem do informacji, które IM się nie podobają. To NASZA WSPÓLNA walka. Dlatego prosimy naszych Szanownych Czytelników i wszystkich, dla których wolność słowa jest wartością nadrzędną, o wsparcie finansowe. Po to, żebyśmy jutro nie obudzili się w kraju z dozwolonym jednie rządowym przekazem.

Zapraszamy do wsparcia naszej wspólnej walki i z góry za nie dziękujemy.