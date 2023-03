Sommer przewidział Gosiewską w czołgu? Dr Ozdyk zaleca posłance PiS „jakieś badania” [VIDEO]

REKLAMA

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska wizytowała w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Odwiedzinami pochwaliła się w mediach społecznościowych, dodając zdjęcia z bojowymi podpisami w kierunku Rosji. Dr Sławomir Ozdyk skomentował wygłupy przedstawicielki władzy w programie Tomasza Sommera.

Gosiewska przebywała na koszt podatnika w Poznaniu, gdzie odbyło się… wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

REKLAMA

Następnie wicemarszałek z ramienia PiS wybrała się na Poligon Biedrusko oraz do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Jak to w dzisiejszych czasach, cały wyjazd nie mógł się odbyć bez szerokiej relacji zdjęciowej w mediach społecznościowych.

Na jednym ze zdjęć Gosiewska pozuje z karabinem. Fotografię podpisała następująco: „Ruskie czołgi płonęły że aż miło”. Kolejne ze zdjęć przedstawia Gosiewską w czołgu. „Na Moskwę!” – pisze wicemarszałek Sejmu.

Weźcie coś z tym zróbcie infantylna, chamska, ograniczona w rozpoznawaniu tego co robi uwłacza Polsce. Nikt tak daleko się nie posuwał w degratacji. @pisorgpl @AndrzejDuda @prezydentpl Przecież to się kwalifikuje pod 117 KK prawda Panie @ZiobroPL Nie jesteśmy w stanie wojny z RU pic.twitter.com/Fm3EMFs7s8 — Bode 🇵🇱 (@BczaBo) March 7, 2023

– Ja to przewidziałem, tu się muszę pochwalić, bo wyobraź sobie nie dalej jak 26 lutego napisałem […]: „Czekam w końcu na sformowanie legionu z Twittera. Na czujce Kowal, z prawej Matecki, z lewej Wolski z Bartosiakiem. Z tyłu Gosiewska z kuchnią polową. Przed takim oddziałem Putin czmychnie gdzie pieprze rośnie. W trymiga” – przypomniał redaktor naczelny Najwyższego Czasu!. Jednocześnie Sommer zauważył, że nie docenił Gosiewskiej, bo ona „wsiadła do czołgu”.

– Ona ma większe ambicje – nie będzie tam przy garach. Kurczę, zapomniałem, że to jest antykobiece wszystko – dodał dziennikarz.

Gość Sommera skomentował tę sytuację cytując słowa Pietrka z serialu Ranczo: „Jak człowiek się w życiu do niczego innego nie nadaje, to idzie do polityki”.

Dr Ozdyk stwierdził, że nie chce Gosiewskiej „nic zarzucać”, ale zasugerował jej „jakieś badania, może jakiś psychotest”.

– Bo pani Gosiewska wrzuciła jeszcze inne rzeczy. Stanęła za sterami ciężkiego karabinu maszynowego i podpisała to „rosyjskie”, czy tam „ruskie” czołgi płoną jak szalone et cetera, et cetera. No a ten wpis z Moskwą, no faktycznie jej szef powinien się tym zająć – stwierdził gość Tomasza Sommera.

Cały wywiad: