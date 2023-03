Berkowicz: Pojawia się kolejny element walki z gotówką. To ostatni bastion wolności

REKLAMA

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz przestrzega, że w zmianach o podatku VAT „pojawia się kolejny element walki z gotówką”.

Chodzi o to – jak wskazał Berkowicz – że płatnicy podatków bezgotówkowych szybciej będą mogli liczyć na zwrot VAT. To preferencyjne przepisy na rzecz płatności bezgotówkowych.

– W zmianach, które dzisiaj proponujecie, pojawia się kolejny element walki z gotówką. Otóż pojawia się, drobnymi kroczkami następuje ten atak, preferencja dla płatników podatków bezgotówkowych w postaci łatwiejszych warunków na szybsze uzyskanie VAT-u, czyli następuje kolejna dyskryminacja ludzi, którzy chcą się posługiwać gotówką – mówił Berkowicz.

– Jest to oczywiście skierowane celowo, po to żeby w końcu gotówkę zlikwidować. A dlaczego chcecie zlikwidować gotówkę? Dlatego że gotówka jest ostatnim bastionem wolności, dlatego że jeżeli przestaniemy używać gotówki, to będziecie mogli realizować swoje totalniackie zapędy, inwigilować każdą transakcję Polaków, kontrolować każdą transakcję Polaków i opodatkowywać każdą transakcję Polaków – podkreślił z mównicy sejmowej Berkowicz.

Artur Soboń, urzędnik z PiS-u, który odpowiada za tę ustawę, przekonuje natomiast, że to nie jest „dyskryminacja płatników gotówkowych, tyko preferencja dla płatników bezgotówkowych”.

Berkowicz śmiał się z tej argumentacji. – I do tej pory (minister) upiera się, że ma rację. Zapytam więc, panie ministrze, czy jeżeli jakaś uczelnia wyższa, przygotowując egzamin dla studentów i oceniając go, zamiast odejmować punkty Murzynom za to, że mają czarną skórę, zacznie dodawać punkty białasom za to, że mają białą skórę, to przestanie być dyskryminacją i wszystko będzie w porządku? Szanujmy przynajmniej logikę – porównał poseł Konfederacji.