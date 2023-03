Gruzini kradli najpierw sygnał z kluczyka do auta, a potem sam pojazd

REKLAMA

Policjanci z Opola zatrzymali dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o kradzieże aut przy użyciu urządzenia do kopiowania sygnałów z kluczyków samochodowych. Jak poinformowała komenda wojewódzka, sprawa jest rozwojowa, a podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na początku lutego policjanci z Komisariatu I Policji w Opolu otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego. Do tej sytuacji doszło na terenie parkingu przy galerii handlowej w Opolu. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy posługiwali się sprzętem służącym do przechwytywania sygnału z kluczyka. Dzięki temu bezinwazyjnie otwierali samochody.

Funkcjonariuszom udało się ustalić personalia i adres pobytu podejrzanych. W czwartek, o godzinie 6 rano, zapukali do drzwi ich mieszkania. Zdziwieni mężczyźni nie spodziewali się policji. Podczas przeszukania kryminalni znaleźli urządzenie służące do przechwytywania sygnału z kluczyka. Na miejscu mundurowi zatrzymali 32- i 36-letniego obywatela Gruzji.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni mieli podzielone role. Gdy jeden z nich otwierał auto i dokonywał kradzieży, drugi pilnował, czy nie nadchodzi właściciel samochodu. Zatrzymani usłyszeli już pierwsze zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. W dalszym ciągu zgłaszają się kolejne poszkodowane osoby. Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

