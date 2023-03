Miesiąc blokady NCZAS.COM. Sommer: „Zrobimy wszystko, by bandyci polityczni, atakujący wolną polską prasę zostali ukarani”

REKLAMA

Dziś mijają cztery tygodnie, odkąd ABW zastosowało cenzurę prewencyjną wobec portalu nczas.com. Redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy CZAS!” dr Tomasz Sommer zapewnił, że „przetrwamy”. „I zrobimy wszystko, by bandyci polityczni, atakujący wolną polską prasę zostali ukarani” – dodał.

„Dziś mijają cztery tygodnie od zablokowania przez ABW naszego portalu nczas. Mimo listów do Szefa ABW, premiera RP, skargi do WSA, nic nie wskazuje na to, że ABW ma zamiar przerwać swoje bezprawne działanie” – napisał na Twitterze Sommer.

„«Najwyższy Czas!» jest opiniotwórczym magazynem polskiej prawicy i jedyną wolną trybuną dla tej części polskiej sceny politycznej. Jest też jedynym polskim pismem politycznym, które nigdy nie brało, w żadnej formie, pieniędzy od państwa” – zaznaczył.

„Atak na «Najwyższy Czas!» to atak nie tylko na polską prasę, ale przede wszystkim na polskie tradycje wolnościowe. To po prostu brutalne uderzenie w samą istotę polskości przez bandytów politycznych udających patriotów” – wskazał Sommer.

„Przez te dni uzyskaliśmy jednocześnie silne wsparcie od naszych Czytelników. Ponad 1000 osób wpłaciło ponad 100 tys. złotych by umożliwić nam obronę i przetrwanie. Obiecuję, że przetrwamy. I zrobimy wszystko, by bandyci polityczni, atakujący wolną polską prasę zostali ukarani” – oświadczył.

„Wszystkim, którzy są z nami serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc. Zachęcam wszystkich polskich wolnościowców do solidarności z nami i nagłaśniania tego bandyckiego procederu jakim jest wprowadzenie w Polsce cenzury prewencyjnej. «Najwyższy Czas!» na prawdziwą solidarność” – skwitował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u.

Blokada NCzas.com

Przypomnijmy, że portal NCzas.com zablokowany przez państwowe służby w czwartek 9 lutego po południu. Wówczas zaczęły spływać do nas pierwsze informacje o tym, że strona się nie wyświetla. Dobę później na NCzas.com nie mógł wejść już nikt, kto korzysta z domyślnych ustawień polskich serwerów DNS u wiodących dostawców sieci internetowej. Po wielogodzinnych analizach byliśmy pewni, że błąd nie leży po naszej stronie.

Instrukcję, jak ominąć cenzurę i wciąż swobodnie korzystać z Internetu, przy okazji poprawiając bezpieczeństwo w sieci poprzez unikanie permanentnej inwigilacji, zamieściliśmy na Facebooku (kliknij) oraz Twitterze (kliknij). Zachęcamy do podsyłania tym, którzy na stronę wejść nie mogą.

Do wszystkich wiodących operatorów w Polsce wysłaliśmy zapytanie, na jakiej podstawie blokowana jest domena NCzas.com. Jako pierwsi odpowiedzieli operatorzy komórkowi. Przyznali, że robią to na polecenie służb na podstawie Art. 180 Prawa Telekomunikacyjnego. Nikt jednak nie chciał zdradzić, o jakie służby chodzi, zasłaniając się tajemnicą państwową.

Jednocześnie liczne zapytania do operatorów prywatnie wysyłali nasi czytelnicy, za co jesteśmy Państwu wdzięczni. Jednemu z nich Netia napisała w odpowiedzi, że cenzura prewencyjna odbywa się na polecenie ABW. Mamy więc sytuację, że oficjalnie informacja o podmiocie blokującym NCzas.com jest niejawna dla właścicieli portalu, ale ta sama informacja jest jawna dla klientów dostawców Internetu.

Cenzura prewencyjna jest w Polsce zakazana na podstawie Art. 54 Konstytucji. Żadne reguły prawne niższego rzędu – a więc rzeczony Art. 180 Prawa Telekomunikacyjnego – nie mogą znieść ustawy konstytucyjnej.

Więcej o działaniach, jakie podjęliśmy, by walczyć z cenzurą prewencyjną w Polsce, można znaleźć w poniższym artykule.