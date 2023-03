Bezprecedensowa sytuacja w Chinach. Nowy rząd i Xi Jinping

REKLAMA

Chiński parlament formalnie zatwierdził w niedzielę skład rządu przedstawiony przez nowego premiera Li Qianga. Stanowiska zachowali szef banku centralnego Yi Gang i minister finansów Liu Kun. Po raz pierwszy od dekad wśród wicepremierów nie ma kobiety.

Według komentatorów przywódca kraju Xi Jinping, który w piątek rozpoczął bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego ChRL, obsadza kluczowe pozycje w administracji państwowej swoimi zaufanymi stronnikami. W sobotę premierem został jego wieloletni współpracownik Li Qiang.

W niedzielę delegaci Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) formalnie zatwierdzili w głosowaniu skład rządu przedstawiony przez Li, w tym wybór wicepremierów, radców stanu, ministrów i szefów agencji rządowych.

Pierwszym wicepremierem został 60-letni Ding Xuexiang, który na XX krajowym zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) jesienią 2022 roku awansował do najpotężniejszego organu decyzyjnego partii. Ding uchodzi za zaufanego „człowieka przewodniczącego” i przez wiele lat był szefem personelu Xi.

Na pozycji drugiego wicepremiera, tradycyjnie odpowiedzialnego za kwestie gospodarcze, znalazł się 68-letni He Lifeng, który zastąpił Liu He. W przeszłości He kierował Państwową Komisją Rozwoju i Reform, która zarządza polityką makroekonomiczną. Również on uchodzi za lojalnego stronnika Xi.

Wicepremierami zostali również 58-letni ekonomista Zhang Guoqing i 60-letni były szef partii w prowincji Shaanxi Liu Guozhong. Po raz pierwszy od dziesięcioleci wśród czterech chińskich wicepremierów nie ma ani jednej kobiety.

Zatwierdzono również wybór pięciorga radców stanu, którzy w hierarchii chińskiego rządu plasują się pomiędzy wicepremierami a ministrami. Jednym z nich jest generał Li Shangfu, który został również mianowany na ministra obrony. Na Li ciążą amerykańskie sankcje nałożone w 2018 roku za zakup myśliwców i sprzętu wojskowego z Rosji.

Radcą stanu został również były ambasador Chin w USA, obecny minister spraw zagranicznych Qin Gang. Pozycja radcy stanu przypadła również Wang Xiaohongowi, szefowi resortu bezpieczeństwa publicznego, któremu podlega policja. Radcą stanu została także była szefowa partii w regionie Kuejczou, Shen Yiqin; jest ona obecnie najwyżej postawioną kobietą w chińskim rządzie.

Swoje pozycje niespodziewanie zachowali szef banku centralnego Yi Gang i minister finansów Liu Kun, którzy przekroczyli już nieformalny wiek emerytalny 65 lat. Według komentatorów wskazuje to, że priorytetem Pekinu jest zachowanie ciągłości i stabilności gospodarczej w czasie narastających wyzwań w kraju i za granicą.

Na stanowiskach pozostali też między innymi ministrowie bezpieczeństwa państwowego Chen Yixin, handlu Wang Wentao, przemysłu i technologii informacyjnej Jin Zhuanglong, nauki i techniki Wang Zhigang, ekologii i środowiska Huang Runqiu, edukacji Huai Jinpeng, a także szef państwowej komisji zdrowia Ma Xiaowei.