Akt oskarżenia przeciwko dr. Grzesiowskiemu. Dr Martyka: „Razem rozliczymy winnych. Krok po kroku”

REKLAMA

Dr Zbigniew Martyka poinformował o złożeniu zapowiadanego już wcześniej aktu oskarżenia przeciwko dr. Pawłowi Grzesiowskiemu. „Pan doktor teraz będzie musiał przed sądem udowodnić, iż podważałem podstawową wiedzę medyczną oraz zaprzeczałem oczywistym metodom zapobiegania chorobom zakaźnym” – napisał Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa został złożony zapowiadany akt oskarżenia przeciw dr. Pawłowi Grzesiowskiemu. Pan doktor teraz będzie musiał przed sądem udowodnić, iż podważałem podstawową wiedzę medyczną oraz zaprzeczałem oczywistym metodom zapobiegania chorobom zakaźnym” – napisał dr Martyka.

REKLAMA

„Przed sądem karnym nie wystarczy jedynie opinia Pana pediatry, aby zdyskredytować wypowiedzi zakaźnika z wieloletnim doświadczeniem, które w każdym przypadku poparte były konkretnymi badaniami naukowymi” – zaznaczył.

Odpłatna opinia pediatry

Dr Martyka odnosił się do procesu przed Sądem Lekarskim w Krakowie z grudnia 2022 roku. Był on formą represji wobec niepokornego lekarza za „nieprawomyślne” opinie podające w wątpliwość sanitarystyczną politykę covidową. W wyniku procesu lekarzowi zawieszono na rok prawo wykonywania zawodu. Proces toczył się niejawnie, a w sprawie pojawiało się wiele kontrowersji.

Lekarz ujawnił uzasadnienie wyroku, które nie podlega utajnieniu. Jeden z kontrowersyjnych wątków dotyczy dr. Pawła Grzesiowskiego, któremu zlecono – odpłatnie – sporządzenie opinii.

„Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd ocenia jako wiarygodny i wyczerpujący, a pozyskaną w toku postępowania wyjaśniającego opinię dr n. med. Pawła Grzesiowskiego postanowił nie uwzględnić przy wydawaniu orzeczenia w sprawie” – czytamy w uzasadnieniu.

„Tak, proszę Państwa. Opinia «eksperta» dr. Pawła Grzesiowskiego została odrzucona. W trakcie postępowania wyszło na jaw, iż Sąd zamówił płatną opinię u dra Grzesiowskiego jako immunologa” – podkreślił dr Martyka. W uzdatnieniu napisano bowiem o „opinii biegłego – dr. n. med. Pawła Grzesiowskiego, specjalisty pediatrii i immunologii, eksperta NRL ds. walki z epidemią COVID-19”.

Jak zaznaczył dr Martyka, Grzesiowski „zlecenie przyjął i «opinię» opracował”.

„Okazało się jednak, że nie jest on żadnym immunologiem – i nigdy nie miał takiej specjalizacji. Myślę, że ten skandal będzie miał ciąg dalszy przed odpowiednimi organami” – ocenił lekarz.

„Tym bardziej, że to już kolejny przypadek oszustw w prowadzonej ostatnio polityce represji – wspomnę choćby słynny donos na ś.p. dr Hałata, który miał złożyć nieżyjący od kilku lat profesor” – dodał.

„Razem rozliczymy winnych”

„To kolejny krok, aby osoby odpowiedzialne za tragiczne wydarzenia minionych trzech lat poniosły odpowiedzialność karną. Jest to możliwe dzięki Państwa wsparciu. Jeżeli ktoś z Państwa miałby wolę dorzucić swoją cegiełkę, możliwe jest to pod poniższym linkiem” – napisał dr Martyka.

„Przygotowanie i złożenie pozwu zajęło trochę więcej czasu, niż planowałem, gdyż konieczne było wcześniejsze sporządzenie odwołania od niesławnej, grudniowej decyzji Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie oraz profesjonalne przygotowanie się do kolejnej rozprawy – tym razem w Poznaniu – gdzie w procesie zbiorowym będzie sądzonych kilkudziesięciu lekarzy, którzy ośmielili się podpisać apel, aby ostrożnie podchodzić do nieprzebadanych produktów mRNA oraz by nie zmuszać ludzi do przyjmowania tych preparatów. Niestety okazało się, że apelowanie o wolny wybór dla pacjentów w tej jakże ważnej sprawie dotyczącej ich zdrowia jest, wg izb lekarskich, ogromną winą, za którą należy co najmniej zawiesić prawo wykonywania zawodu” – podkreślił.

„Jeszcze raz dziękuję za Państwa wsparcie. Razem rozliczymy winnych. Krok po kroku” – zapowiedział dr Martyka.