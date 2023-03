MOCNE słowa arcybiskupa Rysia: „Mam najprostszy przykład, ale będzie bolesny”

REKLAMA

Apelujemy w stanowisku, które będzie ogłoszone o to, żeby nie robić z papieża Jana Pawła II tematu walki politycznej – powiedział we wtorek metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Stanowisko będzie opublikowane prawdopodobnie jeszcze we wtorek – sprecyzował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

We wtorek w Warszawie zakończyły się dwudniowe obrady 394. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Po nim odbyła się konferencja prasowa. Abp Grzegorz Ryś pytany był przez dziennkarzy m.in. o opinię na temat uchwały Sejmu w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II i czy tym samym papież nie jest wykorzystywany przez jedną partię – PiS.



„My apelujemy w stanowisku, które będzie ogłoszone o to, żeby nie robić z tematu Jana Pawła II tematu walki politycznej. Chcę też powiedzieć, że (…) to nie zawsze jest tak, że jeśli dwa podmioty wypowiadają się tak samo, to robią to w związku ze sobą, zwłaszcza w związku przyczynowym. Mam najprostszy przykład, ale będzie bolesny. Kiedy odkryto groby polskich żołnierzy w Katyniu to o ustanowienie międzynarodowej komisji Czerwonego Krzyża wystąpili Niemcy i wystąpił generał Sikorski. W oparciu o to generał Sikorski został oskarżony przez Stalina, że współdziała z Niemcami. To, że dwa podmioty wyrażają takie samo zdanie nie musi oznaczać, że robią to w porozumieniu i w związku ze sobą” – powiedział abp Grzegorz Ryś.

„My nie mamy żadnego problemu z bronieniem Jana Pawła II, ponieważ dla nas świętość tego papieża jest niepodważalna, więc wypowiadamy się w swoim własnym imieniu. Natomiast to bardzo, ale to bardzo apelujemy, żeby nie robić z Jana Pawła II przetargów na gruncie politycznym” – dodał duchowny.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak sprecyzował, że „prawdopodobnie jeszcze dzisiaj” zostanie opublikowano oświadczenie, w którym znajdzie się powyższe sformułowanie dotyczące papieża.

9 marca Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której „zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę”, której obiektem jest papież Jan Paweł II. Uchwała została przyjęta po wyemitowanym w poniedziałek w TVN 24 reportażu „Franciszkańska 3”, dotyczącym tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Uchwała została poparta przez kluby PiS i PSL oraz koła Konfederacji, Porozumienia i Kukiz’15.