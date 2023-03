Policja usiłująca aresztować byłego premiera sięgnęła po armatki wodne [VIDEO]

REKLAMA

Policja walczy w Pakistanie ze zwolennikami byłego premiera Imrana Khana, któzy zebrali się przed jego domem, aby uniemożliwić funkcjonariuszom aresztowanie go. W Lahore doszło 14 marca do starć.

We wtorek pakistańska policja użyła nawet armatek wodnych do odparcia obrońców z okolic domu byłego premiera Imrana Khana. Khan został obalony w kwietniu 2022 r. w wyniku parlamentarnego wotum nieufności.

REKLAMA

Od tego czasu wytoczono mu kilka postępowań prokuratorskich. Polityk pozostaje jednak bardzo popularny i ma nadzieję, że wróci do władzy po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na październik tego roku.

To już druga próba zatrzymania b. premiera w tym miesiącu. Policja została wysłana w tym celu ze stolicy Islamabadu do domu Khana w Lahore (na wschodzie). Polityk wcześniej nie przyjął wezwań do stawienia się w sądzie, powołując się na względy swojego bezpieczeństwa.

„Jesteśmy tutaj tylko po to, aby wykonać nakaz aresztowania” – mówił dziennikarzom przed domem Imrana Khana, Shehzad Nadeem, wysoki rangą funkcjonariusz policji w Islamabadzie. Policja została „przywitana” jednak przez setki zwolenników partii Khana – Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Pakistański Ruch Sprawiedliwości). Ci byli uzbrojeni w kije i atakowali policję kamieniami.

Policja użyła armatek wodnych, aby rozproszyć tłum. 70-letni Imran Khan w filmie nagranym w domu i opublikowanym na Twitterze mówił, że przyjechali go „wsadzić do więzienia” i dodał, że „myślą, że naród zaśnie, kiedy Imran Khan trafi do więzienia”.

Były premier oskarżany jest m.in. o to, że nie zgłosił wszystkich prezentów dyplomatycznych otrzymanych w czasie pełnienia urzędu i zarobił na ich odsprzedaży. Zarzuty raczej mało poważne. W listopadzie został postrzelony podczas wiecu politycznego. Przypisał próbę zamachu swojemu następcy, Szehbazowi Szarifowi i wywiadowi, ale dowodów nie przedstawił.

🚨 The Pakistani police are trying to arrest, #ImranKhan, accused of concealing information about gifts from foreign politicians and selling state valuables worth over $630,000.

PTI workers clash with Police outside Imran Khan's residence in Lahore. https://t.co/j1Xb3Iy4Mq pic.twitter.com/I8p8arP2u2

— 𝗔𝗥𝗚𝗨𝗘 (@IcanArgue) March 14, 2023