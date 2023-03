Ziobro z bronią na konferencji prasowej. „Działam na podstawie i w ramach prawa” [VIDEO]

REKLAMA

Sieć obiegło nagranie, na którym widać, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nosi przy sobie broń. Mam status pokrzywdzonego w sprawie zlecenia zabójstwa, uznałem, że nie ma powodów, bym nie wystąpił o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej; od kilku lat posiadam broń, mam uprawnienia, czynienie z tego sensacji jest niezrozumiałe – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

W sieci w ostatnim czasie pojawiły się zdjęcia i nagrania ministra sprawiedliwości, który brał udział w konferencji prasowej na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Bełchatów. Na niektórych ujęciach widać broń za paskiem Ziobry.

REKLAMA

We wtorek Ziobro pytany był przez dziennikarzy, czy użyłby broni w razie incydentu na konferencji prasowej. – Panie redaktorze, mógłbym zadać panu pytanie, ilu pana kolegów w telewizji TVN ma status pokrzywdzonego w sprawie zleceń zabójstwa? (…) Moje pytanie jest bardzo konkretne, bo ja mam taki status pokrzywdzonego w sprawie zlecenia zabójstwa – odpowiedział minister.

Dodał, że „jest prowadzona sprawa już na etapie sądu, sprawca zlecenia zabójstwa jest tymczasowo aresztowany od kilku lat”. – Jest to jeden z szefów zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała narkotykami, dopalaczami i zlecił m.in. zabójstwo mówiącego te słowa – powiedział Ziobro.

– Rzeczywiście wtedy, kiedy te informacje ujawniły służby, gdy miałem okazję zapoznać się z informacjami – które wskazują na dość bogaty materiał dowodowy – uznałem, że nie ma powodów, bym nie wystąpił o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, która jest prawem każdego obywatela w okolicznościach, o których tu mówimy – mówił Ziobro.

Dodał, że od ponad 20 lat strzela z broni, uprawia strzelectwo sportowe i posiada umiejętności posługiwania się bronią. – Zdarza się, że w czasie weekendów param się tego rodzaju pasją sportową. Wracałem, jak wczoraj wyjaśniałem, z weekendu do Warszawy i posiadałem ze sobą broń, której używałem właśnie w ten weekend dla celów sportowych na jednej ze strzelnic – powiedział Ziobro, dodając, że „nie widzi w tym nic zdrożnego”.

– Działam na podstawie i w ramach prawa, posiadam uprawnienia i czynienie z tego sensacji jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą – powiedział minister. Jak stwierdził, „oczywiście bandyci byliby pewnie zainteresowani”, aby nie posiadał broni, „biorąc pod uwagę te zamiary, które zostały uzewnętrznione w materiałach procesowych prowadzonego śledztwa czy już sprawy w sądzie”. – Ale ja mam prawo skorzystać, jak każdy obywatel, z takich środków, które gwarantują mi i mojej rodzinie bezpieczeństwo – powiedział Ziobro.

Pytany, czy jego ochrona wie o tym, że ma broń, odparł, że „nie czyni z tego tajemnicy”. Jak zaznaczył, współpracuje z bardzo dobrze wyszkolonymi, profesjonalnymi funkcjonariuszami, „którzy z całą pewnością radzą sobie w sytuacjach, które mogłyby stwarzać ewentualne zagrożenie”. – I na co dzień nie noszę broni, natomiast w sytuacji, kiedy wracałem z weekendu taką broń posiadałem w tych okolicznościach, o których państwa informuję – zaznaczył.

Ziobro podkreślił również, że „jest ministrem, który ma prawo do całodobowej ochrony – właśnie z racji zlecenia zabójstwa – które nie jest popularnym wydarzeniem i nie dotyczy większości obywateli naszego kraju”.

– Natomiast jestem też człowiekiem i staram się szanować funkcjonariuszy, z którymi współpracuję i dlatego w okresie weekendu często zwalniam ich, jest to moja decyzja osobista, z obowiązku czuwania przez całą dobę, ochrony, dlatego że posiadam również wtedy broń, która pozwala mi gwarantować bezpieczeństwo sobie i rodzinie, kiedy jesteśmy zostawieni sami sobie – powiedział Ziobro.

Na pytanie, jaką broń miał przy sobie, odpowiedział, że jest to pistolet Glock 26 „z pewnymi zmianami służącymi celom sportowym”. – Nie jest to taki Glock klasyczny, którego można kupić w sklepie – dodał.

– Broń posiadam od kilku lat, zdecydowałem się zakupić po stwierdzeniu procesowo tych okoliczności, o których państwu mówię. Strzelam z różnych rodzajów broni, broni krótkiej, broni długiej, i to od długiego czasu, również miało to miejsce wtedy, gdy broni do prywatnych celów nie posiadałem – zaznaczył Ziobro.