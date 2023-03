Prezydent Pavel w Polsce od czwartku

REKLAMA

Czeskie media anonsują dwudniową wizytę nowego prezydenta Czech Petra Pavla w Polsce. Polska jest drugim krajem na liście prezydenckich podróży, zaraz po sąsiedniej Słowacji.

W planach jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Będą też rozmowy z marszałkami Sejmu i Senatu oraz z premierem Mateuszem Morawieckim. Pavel odwiedzi też polsko-amerykańskie centrum logistyczne na rzeszowskim lotnisku Jasionka, skąd rozdzielana jest pomoc wojskowa dla Ukrainy.

Podróż wybranego na prezydenta Petra Pavla do Polski będzie w czeskiej polityce zagranicznej absolutnym novum, o czym piszą czeskie media. Jeszcze w kampanii wyborczej Pavel zapowiedział, że w swoją drugą podróż zagraniczną pojedzie do Polski, co było sprytnym posunięciem po niefortunnej wypowiedzi jego kontrkandydata Andreja Babisza, że ten nie wysłałby żołnierzy na pomoc zaatakowanej Polsce

Wydaje się, że Pavel zamierza prowadzić aktywną politykę regionalną. Wiadomo już, że czeski prezydent odwiedzi też Ukrainę, co nastąpi w kwietniu. Termin uzgodniono podczas rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim. Jej tematem było też wsparcie Czech dla Ukrainy w kolejnych miesiącach.

Nowy prezydent Czech to emerytowany generał, który pracował także w strukturach NATO. Ma za sobą jednak komunistyczną przeszłość. Zapisał się do Komunistycznej Partii Republiki Czech na ostatnim roku studiów i został jej członkiem w 1985 roku. „To była decyzja, z której z upływem czasu i tym, co wiem dzisiaj, zdecydowanie nie jestem dumny” — mówił w wywiadzie dla portalu Blesk.cz. Szaweł też został Pawłem, ale dobrze, że ocenia swoją przeszłość krytycznie.

Po Slovensku se ženou Evou navštívíme i Polsko, a to hned příští čtvrtek a pátek. Za pozvání na oficiální návštěvu děkujeme polskému prezidentovi Andrzeji Dudovi a těšíme se na setkání. pic.twitter.com/tBfolRbtfo — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 10, 2023

Źródło: Radio Praga