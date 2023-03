Winnicki rozmawiał z Kaczyńskim o koalicji? Narodowiec odpowiada na oskarżenia

REKLAMA

Propisowski portal dla nacjonalistów, TVMN, twierdzi, że Konfederacja rozmawia z PiS-em o koalicji, a rozmowy prowadzi prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Narodowiec dementuje te doniesienia.

Artykuł TVNMN podał dalej w swoich mediach społecznościowych sekretarz redakcji portalu – Paweł Kubala. W artykule możemy przeczytać:

REKLAMA

„Czas prawyborów w Nowej Nadziei (jedna z partii tworzących Konfederację) to nie tylko początek poważnych przemian wewnątrz Konfederacji, ale czas zintensyfikowania rozmów koalicyjnych i wspólnej przyszłości obozu władzy ze środowiskiem wolnościowo-narodowym. To właśnie wtedy dochodzi do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Robertem Winnickim. Szef Ruchu Narodowego z Kaczyńskim spotka się ponownie, ale już w towarzystwie Sławomira Mentzena”.

Wymieniony z imienia i nazwiska Robert Winnicki zareagował na te doniesienia komentarzem dementującym.

„Nigdy nie było takich spotkań. Nawet kłamać nie potraficie” – napisał jeden z liderów Konfederacji.

„To właśnie wtedy dochodzi do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Robertem Winnickim. Szef Ruchu Narodowego z Kaczyńskim spotka się ponownie, ale już w towarzystwie Sławomira Mentzena”. Nigdy nie było takich spotkań. Nawet kłamać nie potraficie. — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) March 15, 2023

Do tematu powyborczych koalicji Winnicki odniósł się także w Porannej rozmowie w RMF FM. Narodowiec koementował ostatni sondaż wyborczy, jaki pojawił się w „Do Rzeczy”, z którego wynika, że bez Konfederacji nie będzie dało się stworzyć rządu.

– Chcemy być w wyborach trzecią siłą. Pozostałe partie chcą być koalicjantami albo Donalda Tuska, albo Jarosława Kaczyńskiego – mówił polityk w rozgłośni. – My chcemy być tą siłą, która Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska pośle na emeryturę. Chcemy dokonać zmiany w polskiej polityce. Tym panom należy już podziękować – dodał Winnicki.

Dopytywany o możliwość koalicji narodowiec odparł: – Mogę państwu obiecać, że nigdy nie stworzymy rządu, który będzie podnosił podatki, będzie przyjmować dyktat Unii Europejskiej i który będzie się zgadzał na to, żeby polskie rolnictwo było zaorywane przez otwarcie się na import ze Wschodu.

Zaznaczył też, że Konfederacja nie będzie prowadziła żadnych rozmów koalicyjnych przed wyborami.