Grażyna Kulczyk na szczycie listy dłużników podatkowych, ale nie w Polsce

REKLAMA

Portal wyborcza.biz informuje, że Grażyna Kulczyk, żona zmarłego najbogatszego z Polaków Jana Kulczyka, jest liderką wśród dłużników, ale nie w Polsce, tylko na Słowacji. Kulczykowa ma zalegać słowackiemu fiskusowi aż 41 milionów euro.

Słowacja jak co roku opublikowała listę największych dłużników. Tym razem na szczycie zestawienia zobaczyć można dobrze znane w Polsce nazwisko. Największą dłużniczką, według Słowaków, jest bowiem Grażyna Kulczyki, czyli żona zmarłego miliardera Jana Kulczyka.

REKLAMA

„Na czele listy znalazła się Grażyna Maria Kulczyk, jedna z najbogatszych Polek, była żona Jana Kulczyka. W ostatnim zestawieniu magazynu 'Forbes’ znalazła się na 65. miejscu z majątkiem szacowanym na 1,2 mld zł (to głównie dzieła sztuki i nieruchomości). Słowacy twierdzą jednak, że w ich kraju ma do oddania 40,8 mln euro, czyli ok. 191 mln zł” – przytacza portal wyborcza.biz.

Miliarderka miała narobić sobie tak wielkich zaległości w czasie, gdy kontrolowała bratysławską spółkę Stary Browar. Spór pomiędzy Kulczykową a słowackim fiskusem ma ciągnąć się od lat, a przedstawiciele miliarderki nie przyjmują do wiadomości wmawianych im przez Słowaków długów.

„Zobowiązanie podatkowe zostało nałożone niezgodnie z prawem” i w sprawie trwa sądowy spór – informują prawnicy Kulczykowej.