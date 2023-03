Po fałszywych oskarżeniach o gwałt próbowali odebrać sobie życie. Ta kobieta niszczyła niewinne osoby

REKLAMA

Trzech mężczyzn próbowało odebrać sobie życie po tym, jak zostali fałszywie oskarżeni o gwałt i handel ludźmi. Tą historią żyje Wielka Brytania.

22-letnia Eleanor Williams kłamała, niszczyła niewinnym osobom życie oskarżając ich o gwałt czy handel ludźmi. Prawda w końcu wyszła jednak na jaw.

Fałszywie oskarżeni o gwałt mężczyźni zeznawali niedawno przed sądem. Trzech z nich przyznało, że próbowało popełnić samobójstwo.

Jeden z mężczyzn zeznał, że kłamstwa młodej dziewczyny uczyniły jego życie „piekłem na ziemi”. Spotkał się z atakami lokalnej społeczności, otrzymywał mnóstwo gróźb śmiertelnych, jego biznesy splajtowały, bo ludzie przestali korzystać z jego usług. – Do dziś mam blizny po próbie samobójczej – powiedział.

BREAKING: Eleanor Williams, who lied about being trafficked and beaten by an Asian grooming gang, has been jailed for eight-and-a-half years.

The 22-year-old was today sentenced for nine counts of perverting the course of justice pic.twitter.com/3sP2u1ARjJ

— airborne assault services (@Wayne57072607) March 14, 2023