Zamieszki na ulicach Paryża. Policja użyła gazu łzawiącego [VIDEO]

Francuska policja ponownie użyła gazu łzawiącego, by rozpędzić w piątek, drugi dzień z rzędu, tłum protestujący przeciw reformie emerytalnej. Na paryskim Placu Zgody zebrało się około 4 tys. ludzi; 11 osób zostało zatrzymanych.

Policja interweniowała, gdy demonstranci zapalili rusztowanie zbudowane wokół odnawianego właśnie Obelisku z Luksoru, który stoi na Placu Zgody.

Początkowo spokojna manifestacja przerodziła się w zamieszki około godz. 20, gdy w stronę policji poleciały kamienie i fragmenty rusztowania.

Dzień wcześniej na Placu Zgody doszło do podobnych zamieszek, a w całej Francji zatrzymano 310 osób.

Protesty wybuchły, gdy rząd zdecydował się w czwartek skorzystać z art. 49.3 konstytucji, który daje mu możliwość przyjęcia reformy emerytalnej bez poddawania jej projektu pod głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, izbie niższej parlamentu.

Ustawa wprowadzająca zmiany w systemie emerytalnym podwyższa wiek, w którym można przejść na emeryturę, z 62 do 64 lat.

W piątek w Zgromadzeniu Narodowym zostały złożone dwa wnioski o wotum nieufności dla rządu premier Elisabeth Borne.

Clashes Between Protesters And Police Intensify In Paris As Government Forces Through Pension Reform pic.twitter.com/AfejbYLIB5

— Jung (@betterworld_24) March 17, 2023