Twarz Putina zaczęła odpadać? Do Mariupola poleciał sobowtór w masce? [VIDEO]

REKLAMA

Prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, miał udać się do okupowanego przez Rosję ukraińskiego Mariupola. W sieci dostępne jest wideo, jak twarz Putina dosłownie zaczyna się zsuwać, a prezydent przytrzymuje ją dłonią.

Putin niespodziewanie pojawił się w sobotę na okupowanych przez Rosjan terytoriach Ukrainy. Najpierw odwiedził Krym, a następnie udał się do Mariupola, gdzie „dokonał inspekcji szeregu miejskich obiektów, a także rozmawiał z mieszkańcami”.

REKLAMA

Rosyjski prezydent miał jeździć po mieście samochodem w towarzystwie wicepremiera Marata Chusnullina, który szczegółowo informował go o sytuacji w regionie.

Wiele wskazuje jednak na to, że w rzeczywistości nie był to rosyjski prezydent, tylko sobowtór polityka – wiadomo, że Putin z nich korzysta.

Wszystko przez nagranie, na którym widać, jak podczas spaceru twarz Putina zaczyna się dziwnie przesuwać, a polityk chwyta się za brodą w taki sposób, jakby chciał nie dopuścić do tego, by spadła mu maska. Internauci twierdzą, że na nagraniach widać ucharakteryzowanego aktora.

A visibly limping Putin arrived in occupied Crimea

Russian sources report Putin's visit to Sevastopol to «celebrate» the anniversary of the annexation of Crimea

Which, by the way, will be one of the items on Putin's list of accusations at The Hague Court. pic.twitter.com/XPJDGqvT9e

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 18, 2023