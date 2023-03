W dżungli odkryto nowego grzyba-pasożyta. Może przejmować ciała swoich ofiar

REKLAMA

W lasach deszczowych w Brazylii odkryto nowy gatunek grzyba pasożytniczego z rodziny cordycepsów. Grzyb ten może przejmować ciało swojego żywiciela.

Na szczęście nie ma mowy o realizacji scenariusza z gry i serialu „The Last of Us”. Grzyb rzeczywiście przejmuje ciała swoich żywicieli, ale mowa tu o pająkach, a nie ludziach.

Odkrycia dokonano w listopadzie 2022 roku. Grzyb jest wyjątkowy nawet w swojej rodzinie pasożytów, bo wyróżnia się kolorem – jest fioletowy.



– To naprawdę piękna rzecz. Atakują pająki zapadniowe. Jest to jeden z nielicznych cordycepsów, które są fioletowe, co jest bardzo ciekawą cechą. Nie wiemy zbyt wiele o tej grupie grzybów, jest ona jeszcze niedostatecznie zbadana – powiedział dr João Araújo, brazylijski mikolog z nowojorskiego ogrodu botanicznego, który dokonał odkrycia.

Nowo odkryty grzyb nie ma jeszcze żadnej nazwy. Zanim naukowcy jakąś mu nadadzą, muszą go bardziej szczegółowo opisać, a na ten moment wiedzą o nim naprawdę niewiele.

Grzyby z rodziny cordycepsów atakują owady, wpuszczając w ich organizmy długie łodygi, które stopniowo zastępują tkankę żywiciela, aż grzyb przejmuje ciało.

Cordycepsy nie są nowym zjawiskiem. Grzyby te od lat wykorzystuje się w chińskiej medycynie. Mają być one bardzo zdrowe dla ludzi.