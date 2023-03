Korea Północna w Polsce? Mentzen: „To jest absolutny dramat, jakiś system totalitarny” [VIDEO]

REKLAMA

Sławomir Mentzen był gościem na kanale Grzegorza Kusza na YouTubie. Jeden z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei, odniósł się tam między innymi do raportu C40.

Przypomnijmy, iż Warszawa należy do grupy C40, czyli miast, które dążą do budowy „sprawiedliwych społeczności” poprzez wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń i reżimów.

Korea Północna w Polsce?

Do tematu odniósł się w rozmowie z Grzegorzem Kuszem prezes Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen. Prowadzący program, komentując raport, stwierdził, że są to „szalone pomysły, trochę z Orwella, trochę z Czarnego Lustra”, a Sławomir Mentzen dodał, że „trochę z Korei Północnej”.

Opisując ten totalitarny kraj jeden z liderów Konfederacji stwierdził, że „na ulicach nie ma samochodów, ludzie nie jedzą mięsa i nabiału, tylko jakąś kukurydzę i ryż”.

– Nie konsumują, nie mają nowych ubrań i nie latają na wakacje. Dokładnie to, co ci ludzie nam proponują – stwierdził polityk.

Prowadzący dopytywał o to, czy jest szansa na to, aby takie plany się spełniły. – To nie jest teoria spiskowa, ten raport powstał w organizacji zrzeszającej największe miasta na świecie. To są poważni ludzie – podkreślił Mentzen.

– Poważni ludzie, burmistrzowie największych miast na świecie, mówią że tak być powinno do 2030 roku. To jest ich recepta na jakieś obecne problemy – dodał. – Potem wychodzi Pani Sylwia Spurek i mówi: tak, oczywiście, że 100-procentowa, przymusowa weganizacja, i to jest ten kierunek, w którym chcemy zmierzać.

Zdaniem Mentzena „wystarczy łączyć kropki”. – Po co oni likwidują miejsca parkingowe, zwężają ulice? Czemu zakazują samochodów spalinowych? Czemu zakazują wjazdu do centrów miast samochodom? – pytał.

Według polityka dzieje się tak właśnie dlatego, że „nie chcą, żeby ludzie mieli samochody”. – To idzie dokładnie w tym kierunku – podkreślił.

– Mamy nie mieć nic i mamy być szczęśliwi. Mamy jeść mąkę ze świerszczy, a nie z polskiego zboża, bo polskie pola należy zalać i zrobić z nich jakieś bagno. To jest kolejna polityka Unii Europejskiej – dodał.

„System totalitarny”

– To jest absolutny dramat, jakiś system totalitarny, bo tego dobrowolnie się nie da przecież wprowadzić – powiedział Mentzen i zapytał „jak dobrowolnie wprowadzić, żeby ludzie sobie kupili trzy sztuki ubrań raz na rok?”.

– Tego się nie da zrobić dobrowolnie, to musi być robione pod przymusem – podkreślił.

Jeden z liderów Konfederacji dodał, że „w najczarniejszym momencie PRL-u, w stanie wojennym, limit mięsa to był 3,5 kg na osobę miesięcznie”. – Tutaj proponują nam w celu tym nie najbardziej ambitnym 16 kg rocznie, 1,3 kg miesięcznie, prawie trzy razy gorzej niż w stanie wojennym – wskazał.

Jego zdaniem szykują nam komunę. – To nie jest tak, jak za Stalina, że przypadkiem im ten głód wyszedł i przypadkiem nic nie ma. Oni to planują, oni się cieszą, mówią że tak właśnie być powinno, żeby nie było co jeść i żeby nie było ubrań, w których można chodzić – podkreślił Mentzen.