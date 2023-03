Zełenski ma propozycję dla Chińczyków

REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na wspólną deklarację Xi Jinpinga i Władimira Putina. Ukraiński przywódca ma propozycję dla Chińczyków.

Przywódca komunistycznej partii Chin, Xi Jinping, oraz prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, podpisali obustronną deklarację, w której mowa jest m.in. o wojnie nuklearnej.

REKLAMA

Pisaliśmy o tym szerzej: Wspólna deklaracja Chin i Rosji m.in. o wojnie nuklearnej

Podczas spotkania z Xi, Putin odniósł się do planu pokojowego, który komunistyczne Chiny zaproponowały Rosji i Ukrainie.



– Uważamy, że wiele postanowień planu pokojowego przedstawionego przez Chiny jest zgodnych z podejściem Rosji i może zostać to potraktowane jako podstawa pokojowego porozumienia, gdy Zachód i Kijów będą do niego gotowe – powiedział moskiewski przywódca.

Na te słowa zareagował prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski. Kijowski polityk ma propozycję dla Pekinu.



– Zaproponowaliśmy Chinom, aby zostały partnerem w realizacji zaproponowanej przez Kijów formuły pokojowej. Przekazaliśmy naszą formułę wszystkimi kanałami. Zapraszamy was do dialogu. Wciąż czekamy na odpowiedź – powiedział Zełenski.