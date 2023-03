Morawiecki zapowiada zwiększenie sankcji na Białoruś

REKLAMA

Premier Mateusz Morawiecki przed szczytem RE w Brukseli zapowiedział wzmocnienie sankcji na Białoruś. Państwo Łukaszenki od początku wojny wspiera Federację Rosyjską.

Choć Białoruś nie jest bezpośrednio zaangażowana w wojnę ukraińsko-rosyjską, to od samego początku wpiera Federację Rosyjską.

– Białoruś służy Rosji jako, można powiedzieć, mechanizm omijania sankcji dla produktów podwójnego użytku, takich jak drony, elektronika – mówił w Brukseli Mateusz Morawiecki.

Premier rządu w Warszawie zapowiedział w Brukseli wzmocnienie sankcji wymierzonych w Białoruś. Polity poinformował, że nie bez wpływu na tę decyzję był fakt, że Białoruś w ostatnim czasie uwięził działaczy mniejszości polskiej.

– I tutaj przestrzegamy przed tym, uszczelniamy sankcje, wskazujemy na bardzo niedobrą rolę białoruską w konflikcie na Ukrainie. Prócz tego podnosimy oczywiście to iż reżim Łukaszenki uwięził ponad 1000 więźniów politycznych, w tym wielu Polaków aktywnych na Białorusi i wyrażamy tutaj nasz pogląd bardzo jednoznacznie – powiedział polityk.

– Jeżeli to się będzie powtarzać, jeszcze to będzie trwać, to będziemy wzmacniać nasze sankcje wobec Białorusi, będziemy utrudniać wywóz jakichkolwiek produktów z Białorusi – dodał Morawiecki.