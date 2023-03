„Policzek dla społeczności żydowskiej”. Zgodna z prawem decyzja nie spodobała się

REKLAMA

Oskarżany o mniemany antysemityzm muzyk Roger Waters będzie mógł zagrać koncert w monachijskiej Olympiahalle. Miasto Monachium nie widzi możliwości zakazania występu. Komisarz ds. antysemityzmu wzywa do bojkotu, a przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Monachium mówi o „policzku dla społeczności żydowskiej”.

Roger Waters będzie mógł wystąpić w Monachium 21 maja. Miasto Monachium chciało zapobiec koncertowi, ale teraz nie widzi możliwości prawnych, aby zakazać imprezy i rozwiązać umowę z organizatorem – pisze portal BR24.

Pełnomocnik rządu Bawarii ds. przeciwdziałania antysemityzmowi Ludwig Spaenle w rozmowie z BR24 wezwał do bojkotu koncertu. – Uważam to za konieczne. Każdy, kto wypowiada się tak drastycznie antysemicko i w sposób podważający podstawy istnienia państwa Izrael nie powinien mieć prawa do wystąpienia w Monachium bez sprzeciwu – stwierdził.

Przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Monachium i Górnej Bawarii Charlotte Knobloch nazwała decyzję o nieodwołaniu koncertu „policzkiem dla społeczności żydowskiej i dla wszystkich, którzy pracują na rzecz pełnego szacunku i tolerancji współistnienia”.

Knobloch stwierdziła też: – Jeśli nawet ktoś taki jak Waters nie może być powstrzymany przed publicznym szerzeniem swojej nienawiści do Izraela i Żydów, to wielu w społeczności żydowskiej będzie się zastanawiać, czy prawo nadaje większą wagę ochronie antysemityzmu niż ochronie przed antysemityzmem.

Czym Waters podpadł społeczności żydowskiej? Sympatyzuje z ruchem bojkotu Izraela BDS. Muzyk zaprzecza oskarżeniom o antysemityzm, mówiąc, że „zarzuty te są podnoszone za każdym razem, gdy ktoś krytykuje politykę Izraela”.

Waters znalazł się także na cenzurowanym za nieprawomyślne opinie o wojnie na Ukrainie. Z tego powodu w ubiegłym roku został odwołany koncert Watersa w Krakowie.