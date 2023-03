Zamach w Niemczech? Mężczyzna celowo wjechał w przechodniów

REKLAMA

Na parkingu lotniska Kolonia/Bonn mężczyzna wjechał w piątek samochodem w pieszych, raniąc kilku z nich. Uszkodził także kilka samochodów – informuje agencja dpa, powołując się na rzecznika policji. Istnieją przesłanki, że mężczyzna może mieć problemy psychiczne.

„Według policji, podejrzewany o chorobę psychiczną mężczyzna celowo wjechał w przechodniów oraz w samochody na parkingu P2” – dowiedział się portal niemieckiego dziennika „Bild”.



Kilka osób zostało rannych, ale nie wiadomo na razie, jak poważnych doznali obrażeń.

„Mężczyzna stawiał opór podczas obezwładniania go przez policjantów. Rannych zostało także dwóch funkcjonariuszy” – poinformował „Bild”. Napastnik został przewieziony do szpitala w celu ustalenia przez lekarzy jego stanu psychicznego.

W Niemczech polityka medialna jest następująca: kiedy takiego czyny dokona rodowity Niemiec, to niemieckie media piszą o „skrajnie prawicowym ekstremiście”. A kiedy jest to przybysz, to zazwyczaj piszą, że miał problemy psychiczne. W związku z powyższymi informacjami obstawiamy, że sprawcą jest przybysz. Rozwiązanie zagadki niedługo.