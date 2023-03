REKLAMA

Wygląda na to, że rosyjska wiosenna ofensywa przeciwko Ukrainie zbliża się do punktu kulminacyjnego – pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosyjska przestrzeń informacyjna reaguje dużym niepokojem na spowolnienie tempa rosyjskich działań i ukraiński potencjał przejęcia inicjatywy – zaznaczają eksperci.

Jak dodają, w rosyjskich mediach pojawia się coraz więcej głosów tworzących tło informacyjne, mające przygotowywać odbiorców do potencjalnej ukraińskiej kontrofensywy.

Wygląda na to, że rosyjska wiosenna ofensywa przeciwko Ukrainie na szeroką skalę osiąga punkt kulminacyjny – wskazują analitycy ISW.

The wider Russian spring offensive appears to be culminating, and the Russian information space appears to be responding to the slow-down of Russian operations and potential for #Ukraine to regain the initiative with substantial anxiety. https://t.co/73ai4ocvHP https://t.co/frVpANWFkI

