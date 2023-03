Sprawcy brutalnego napadu zatrzymani przez policję

REKLAMA

Policjanci z Pomorza zatrzymali dwóch mężczyzny, którzy włamali się do jednego z domów na terenie powiatu gdańskiego, pobili i okradli jego mieszkańców. Jeden z zatrzymanych jest podejrzany także o włamanie do jubilera z 2015 roku.

Funkcjonariusze pracowali nad sprawą od 22 lutego br., kiedy to „bezwzględni przestępcy wtargnęli do domu jednorodzinnego na terenie powiatu gdańskiego, pobili, obezwładnili, skrępowali plastikowymi kajdankami jego domowników, grozili im użyciem broni” – podała w poniedziałek rzecznik prasowa KWP w Gdańsku podkom. Karina Kamińska.

Sprawcy splądrowali dom i ukradli z niego m.in. pieniądze w różnych walutach, biżuterię, zegarki o łącznej wartości ponad 197 tys. złotych.

Funkcjonariusze ustalili tożsamość dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z tym przestępstwem.

Podkom. Kamińska podkreśliła, że mężczyźni zostali zatrzymani 8 marca br. – Kryminalni i śledczy, z udziałem policjantów z Pruszcza Gdańskiego oraz z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku o świcie weszli do mieszkań podejrzanych – relacjonowała podkom. Kamińska.

Dodała, że policjanci zabezpieczyli drogi ich potencjalnej ucieczki. – Zaskoczeni mężczyźni nie stawiali żadnego oporu i błyskawicznie zostali zatrzymani. Następnie kryminalni przeszukali ich mieszkania, w których zabezpieczyli rzeczy, które mogą mieć związek ze sprawą – wskazywała.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie do Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Tam ogłoszono im zarzut m.in. dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi do 12 lat więzienia.

Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 43-latek, o co wnioskowała prokuratura i śledczy. Drugi z mężczyzn – 49-latek – został objęty dozorem.

Ponadto, dzięki pracy śledczych i policjantów z laboratorium kryminalistycznego policji, 43-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do jubilera, do którego doszło w 2015 roku w Gdańsku.

Podkom. Kamińska podała, że mężczyzna włamał się do jubilera mieszczącego się na terenie galerii handlowej i ukradł wówczas biżuterię o wartości 170 tys. zł.

– Rozwiązanie sprawy było możliwe dzięki zabezpieczonym wówczas na miejscu przestępstwa przez policyjnych techników śladów kryminalistycznych. Porównanie ich ze śladami zabezpieczonymi do sprawy rozboju pozwoliło na ustalenie, że związek z włamaniem do jubilera ma zatrzymany przez kryminalnych 43-latek – przekazała.