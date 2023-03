Klan Kadyrowów. Córka składa tacie raport z działania instytucji podległej babci i dziadkowi [VIDEO]

REKLAMA

Nepotyzm w Czeczeni nie jest ukrytym problemem. Wiedzą o nim wszyscy, a władze nie uważają go za powód do wstydu. W procederze bierze również udział rodzina prezydenta autonomicznej republiki – Ramzana Kadyrowa.

Republika Czeczenii to autonomiczny kraj wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej. Na jego czele stoi prezydent Ramzan Kadyrow. W strukturach władzy znajduje się także wiele osób z rodziny głowy państwa.

REKLAMA

Nepotyzm jest obecny na każdym szczeblu czeczeńskiej administracji i dotyka także elit. Ostatnio w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak Ramzan Kadyrow odbiera raport od kuratorki Służby Zdrowia.

Niby nic dziwnego, tylko że ową urzędniczką była jego 20-letnia córka. Cóż – ktoś mógłby stwierdzić, że dziewczyna może być po prostu bardzo zdolna i dlatego szybko zrobiła karierę.

Raport, który składa swojemu tacie, dotyczy jednak Fundacji Achmata Kadyrowa, którą założył ojciec Ramzana Kadyrowa. Na czele tej instytucji stoi zaś matka prezydenta Czeczenii.

20-letnia Khutmat Kadyrowa przed objęciem funkcji kuratorki Służby Zdrowia była już zastępcą szefa sekretariatu przywódcy Czeczenii.

W sumie Ramzan Kadyrow ma 14. dzieci. O kariery i rozwój pozostałych swoich potomków prezydent Czeczenii dba tak samo jak o 20-letnią córkę.

I tak: 24-letnia Aiszat Kadyrowa jest ministrem kultury Czeczenii. 23-letnia Khadiżat – kierowniczką wydziału edukacji przedszkolnej urzędu miasta stołecznego Groznego.

Syn Kadyrowa, 17-letni Ahmad Kadyrow, od zeszłego roku jest szefem czeczeńskiego oddziału Rosyjskiego Ruchu Dzieci i Młodzieży.

Ot, takie standardy, które nie są niczym niezwykłym w Federacji Rosyjskiej.

Kadyrov's daughter, who curates healthcare in Chechnya, met with Ramzan Kadyrov (her father) to report about the contribution of Akhmat Kadyrov's Foundation (Kadyrov's father) to healthcare of Chechnya. The foundation is headed by Ramzan Kadyrov's mother.

Nothing unusual. pic.twitter.com/fB8yTkbyju

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 27, 2023