Strzelanina w autonomicznej republice w Rosji. Rebelia? [VIDEO]

W nocy z 27 na 28 marca doszło do strzelaniny w Republice Inguszetii – autonomicznym kraju wchodzącym w skład Federacji Rosyjskiej. Nieznani sprawcy ostrzelali posterunek policji.

Inguszetia to kraj położony na południu Federacji Rosyjskiej. Prawie 100 proc. mieszkańców stanowią tu Ingusze, czyli naród spokrewniony z Czeczenami. Wyznają oni islam sunnicki i posługują się językiem inguskim. Rosjanie w Inguszetii to mniejszość, która nie stanowi nawet 1 proc. mieszkańców.

Ostatniej nocy doszło na tych terenach do strzelanin. O północy nieznani sprawcy ostrzelali posterunek policji „Wołga-14”. Napastnicy mieli używać broni automatycznej.

Funkcjonariusz, który akurat pełnił służbę, został ranny w nogę i musiał został przewieziony do szpitala. Rosyjska agencja propagandowa TASS podaje, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po oddaniu strzałów sprawcy uciekli pieszo w kierunku wsi Majskoje i wciąż nie zostali ujęci. Napastnikami byli najpewniej młodzi mężczyźni – – dwaj urodzeni w 1998 roku i jeden urodzony w 2001 roku. Mieli podróżować srebrnym samochodem VAZ-21099 Sputnik.

To nie pierwszy raz, gdy w tym kraju atakowane są budynki związane z rosyjską władzą. Ostrzeliwano już tam budynki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a podczas jednej ze strzelanin zginął policjant, a trzech innych odniosło rany.

Jako, że Inguszetia to kraj kultury kaukaskiej, który niewiele ma wspólnego z kulturą rosyjską, to uzasadnione zdają się takie pytania jak to, które zadał Jason Jay Smart, korespondent Kyiv Post: – Rebelia w Rosji? – spytał.

Takie domysły zdają się tym bardziej uprawnione, że dążenia niepodległościowe inguskich elit nie są żadną nowością, a przedstawiciele Inguszów niejednokrotnie krytykowali działania Kremla.

