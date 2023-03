Mentzen: Trzeba zatrzymać transformację energetyczną. UE wcisnęłaby Morawieckiemu garnki [VIDEO]

REKLAMA

Chcę tego, by Morawiecki nie miał więcej wpływu na negocjacje z UE, bo tego nie poprawi. Wciskają mu każdą ciemnotę, on wszystko podpisuje. Gdyby chcieli mu sprzedać drogie garnki, też by to kupił – mówi Sławomir Mentzen. Uważa, że transformację energetyczną trzeba zatrzymać, ponieważ Polska nie jest na nią gotowa.

Prezes Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji udzielił wywiadu radiowego „Zetce”. Jednym z poruszanych tematów była transformacja energetyczna i klimatyczna, jaką Polsce narzuca Unia Europejska.

REKLAMA

– Trzeba ją zatrzymać – jasno zaakcentował Mentzen. Odniósł się m.in. do najnowszej unijnej dyrektywy metanowej, zgodnie z którą nakładane byłby kary za emisję metanu, co w przypadku Polski oznacza zamknięcie zdecydowanej większości kopalń.

– Musimy mieć węgiel do naszych elektrowni. Nawet, jeśli postawimy na OZE i elektrownie jądrowe, one będą może za 15 lat. Do tego czasu musimy mieć z czegoś prąd. Nasza energetyka przez wiele lat będzie uzależniona od węgla, ale będziemy go importować. Śpiąca na węglu Polska będzie musiała masowo importować węgiel. To absurd – podkreśla polityk.

Jak zatrzymać unijne klimatyczne szaleństwo? Zdaniem Mentzena należy budować koalicję państw sprzeciwiających się wielu rozwiązaniom wprowadzanym pod pretekstem „walki z globalnym ociepleniem”, a następnie renegocjować z UE. Uważa, że Europa się powoli budzi, na co dowodem jest coraz więcej protestów we Włoszech, a w Holandii wybory wygrała partia, która wyrosła na protestach rolników sprzeciwiających się unijnym nakazom.

– Do tej pory regulacje UE uderzały w firmy, zwiększały koszty produkcji, zmniejszały konkurencyjność, a teraz dyrektywy uderzają w zwyczajnych ludzi. Nastroje antyunijne będą rosnąć w całej Europie – przewiduje.

Zaznaczył też, że na ostatnie eko szaleństwa zgodził się premier Morawiecki. – Chcę tego, by Morawiecki nie miał więcej wpływu na negocjacje z UE, bo tego nie poprawi. Wciskają mu każdą ciemnotę, on wszystko podpisuje. Gdyby chcieli mu sprzedać drogie garnki, też by to kupił – ocenił Mentzen.