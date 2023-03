Nowe wieści o stanie zdrowia żony Dawida Kubackiego

REKLAMA

W rozmowie z portalem sportowy24.pl Rafał Kot przekazał najnowsze informacje na temat stanu zdrowia żony Dawida Kubackiego. Na szczęście małżonka polskiego mistrza ma się coraz lepiej.



Dawid Kubacki wycofał się z zawodów Pucharu Świata w norweskim Vikersund, a przyczyną decyzji była choroba małżonki. Wicelider PŚ poinformował, że nie wystąpi w pozostałych zawodach cyklu w sezonie 2022/2023.



Marta Kubacka trafiła do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, na oddział profesora Zbigniewa Religi, który uznawany jest za najlepszy jeśli chodzi o kardiologię w Polsce.

„Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze” – pisał skoczek, tłumacząc, dlaczego wycofał się z zawodów.

Na szczęście stan zdrowia żony polskiego mistrza się poprawia, o czym poinformował w rozmowie z portalem sportowy24.pl Rafał Kot – były fizjoterapeuta polskich skoczków, a obecnie członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego.

– Wszyscy trzymamy kciuki, wspieramy Dawida i jego żonę Martę, jesteśmy z nimi razem. Oby odnieśli swój prywatny sukces i oby wszystko skończyło się dobrze – powiedział.

– Na szczęście ze zdrowiem Marty jest już lepiej i to jest najważniejsza informacja. Parametry diametralnie się poprawiają, patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem. Marta przebywa w Zabrzu pod opieką najlepszych kardiologów w Polsce – dodał.