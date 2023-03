Tomasz Sommer: „Zebraliśmy 100 tysięcy. Dziękuję!”

REKLAMA

Tomasz Sommer w nowym wydaniu „Najwyższego Czasu!” pisze o wsparciu sympatyków, którzy stanęli w obronie wolności zagrożonej ze strony ABW.

Szanowni Państwo, przyznam, że odzew na naszą akcję obrony przez nasłanymi na nas bezprawnie przez Mateusza Morawieckiego cenzorami z ABW przeszedł najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy od Państwa 100 tys. złotych – pieniądze te umożliwią skuteczną obronę przed państwowym zamordyzmem, ale także utrzymanie portalu nczas.com na dotychczasowym poziomie. Ponieważ mamy świadomość, że walka ta będzie trwała wiele miesięcy, a może nawet lat, i w tym czasie nczas.com może nie zostać odblokowany, w najbliższych dniach startujemy z aliasem naszego portalu, który zacznie funkcjonować na domenie nczas.info. Miejmy nadzieję, że po ten portal aBw nie sięgnie. Oczywiście nczas.com będzie równocześnie działał dalej. Na obu portalach będzie ta sama treść. Zamieszanie z bezprawnym atakiem bezpieki na nasz portal zatrzymało nieco nasze inne działania, ale już do nich powoli wracamy.

Zapraszam więc wszystkich naszych stałych i nowych czytelników na XII Konferencję Prawicy Wolnościowej, która, podobnie jak poprzednia, jesienna edycja imprezy, odbędzie się w siedzibie SDP przy ul. Foksal w Warszawie w dniach 22-23 kwietnia, czyli za niecały miesiąc. Będą nasi stali goście: JKM, Stanisław Michalkiewicz, Grzegorz Braun, pojawią się także Krzysztof Bosak, Sławomir Ozdyk, Roman Warszawski, Jakub Zgierski. A ja poprowadzę kontrowersyjną debatę z gościem specjalnym, którego nazwiska na razie nie zdradzę. Będzie także pokaz mojego najnowszego filmu dokumentalnego pt. „Wolniewicz – zdanie własne”. impreza będzie jak zwykle otwarta, wstęp będzie w pełni wolny. Już w tym tygodniu rozpoczniemy ekspresową zbiórkę na jej koszty.

Zaczynam się też zastanawiać nad zmianą i rozszerzeniem na jesieni formuły naszej odbywającej się cyklicznie od 10 lat imprezy. Być może poszerzymy ją o część filmową oraz ekspercką. By stała się w końcu, jak było w założeniu, nie tylko miejscem prelekcji, ale także debaty i kreowania nowych pomysłów po naszej stronie sceny politycznej. Zapraszam wszystkim do podpowiadania pomysłów, które mogą sprawić, że nasze copółroczne spotkanie zyska nową jakość. Po konferencji, na początku maja, rozpoczynamy produkcję nowego filmu – tym razem naszym bohaterem będzie JKM. Tytuł filmu będzie taki sam jak mojego wywiadu-rzeki: „Korwin – wolnościowiec z misją”. Film będziemy realizować w prawdziwie stachanowskim tempie, by jego premiera mogła się odbyć przed wyborami, czyli najpóźniej we wrześniu. Nie ma wątpliwości, że się uda!

Szanowni Państwo, na koniec, jak zwykle o tej porze roku, proszę o przekazywanie na Fundację Najwyższy Czas 1,5 proc. podatku PIT, który każdy może przeznaczyć na OPP. To dzięki tym datkom będziemy mogli dalej prowadzić nasze portale, mimo politycznych nacisków i państwowych cenzorów. Razem zatrzymamy ich antypolską działalność! A Fundacja odwdzięczy się Państwu dowolnym e-bookiem wybranym z naszej księgarni oraz wywiadem-rzeką ze Stanisławem Michalkiewiczem pt. „Nie bójcie się prawdy”. Z góry wszystkim dziękuję i do zobaczenia na konferencji!

Tomasz Sommer