Ekspert od rozwodów Michał Wiśniewski skomentował pomysł Sławomira Mentzena

REKLAMA

Prezes Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, opowiada się za daniem ludziom MOŻLIWOŚCI zawierania małżeństw, których nie można byłoby przerwać rozwodem. Sprawę skomentował piosenkarz i lider Ich Troje, specjalista od małżeńst i rozwodów – Michał Wiśniewski.

„Chciałbym zawrzeć z moją żoną ślub, który jest nierozerwalny tak, jak moje małżeństwo kościelne jest z nią nierozerwalne. Nie mam takiej możliwości. Ślub kościelny jest ok, ale chciałbym do tego mieć cywilny. Chciałbym, żeby państwo dało mi taką możliwość” – powiedział Sławomir Mentzen cytowany przez rozgłośnię Radio Zet.

REKLAMA

Pomysł prezesa Nowej Nadziei jest kontrowersyjny z wolnościowego punktu widzenia. Wolnościowcy uważają, że funkcje państwa powinny być jak najmocniej ograniczone. To znaczy, że państwo w ogóle nie powinno móc udzielać „ślubu” obywatelom. No, ale skoro państwo daje małżeństwu przywileje to musi wiedzieć kto z kim jest związany.

Pisaliśmy o tym: Śluby bez możliwości rozwodu? Mentzen: Chciałbym, żeby była taka możliwość

Słowa Sławomira Mentzena skomentował piosenkarz Michał Wiśniewski, który znany jest z tego, że żony zmienia bardzo często. Obecnie celebryta jest w piątym sformalizowanym związku.

„No to nie będę na niego głosował” – napisał Wiśniewski w swoich mediach społecznościowych.

Możliwe, że wpis Wiśniewskiego to tylko żart i pokaz dystansu do samego siebie, ale warto tu zaznaczyć, że Mentzen nie chce nikogo zmuszać do zawierania nierozerwalnego małżeństwa. Choć pomysł lidera Nowej Nadziei pozostaje kontrowersyjne ze względu na poszerzanie kompetencji państwa, to nie ma on jednak na celu zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek. Gdyby pomysł kiedykolwiek został zrealizowany, to nic by się nie zmieniło – wciąż istniałaby możliwość zawierania małżeństw 'rozerwalnych’ i zapewne byłoby takich 99 proc.